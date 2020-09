ASSE : Maçon, révélations sur son transfert de Dunkerque

L’ ASSE a recruté Yvann Maçon à l’USL Dunkerque, alors en National, le 31 janvier 2020. Après une demi-saison à l’AS Saint-Étienne, il est revenu sur les coulisses de son transfert.

ASSE : Yvann Maçon a sauté sur l'opportunité stéphanoise !

Yvann Maçon a fait un saut de l’USL Dunkerque à l’ASSE, en toute fin du mercato de l’hiver dernier. L’AS Saint-Étienne lui a offert son premier contrat professionnel, d’une durée de trois saisons. Le polyvalent défenseur a raconté les contours de son transfert, dans une interview exclusive avec But Football Club. Il avoue que son début de saison 2019-2020 avec USL Dunkerque a été déterminant. « On a fait une super première partie de saison et c'est là que l’AS Saint-Étienne m'a contacté », a révélé la recrue hivernale stéphanoise. En effet, Yvan Maçon a appris l’intérêt de l’ASSE par son agent, pendant les fêtes de fin d’année. « Il m'a dit que Saint-Étienne me supervisait. Et en janvier ça s'est accéléré », a-t-il confié à la source. Pour un joueur de National, « c’était assez incroyable ». Fort de ses performances avec le club nordiste (finalement promu en Ligue 2), l’arrière latéral droit espérait taper dans l’oeil d’un club, mais pas aussitôt. « Je me disais que ça [ses performances, ndlr] ne passerait peut-être pas inaperçu, et que je serais peut-être récompensé, mais je ne pensais pas que ça allait venir si vite », a expliqué Yvan Maçon. En tout cas, ce dernier n’a pas hésité un seul instant, dès que l’ASSE est passée à l’offensive. « Une opportunité comme celle-là, il ne fallait pas la laisser passer », a-t-il déclaré.

Yvann Maçon bénéficie de la confiance de Claude Puel

Il faut noter que le joueur 22 ans n’a pas pu s’exprimer à l’ASSE, comme il l’aurait souhaité, en raison de la crise sanitaire de coronavirus. Il a disputé deux matchs en Ligue 1 avant l’arrêt de la saison 2019-2020 en mars. Lors de la reprise en juillet, le natif de Guadeloupe a été titulaire en finale de la coupe de France contre le PSG (0-1). Il avait disputé 34 minutes, avant de céder sa place à Harold Moukoudi, suite à l’expulsion de Loïc Perrin. Ayant la confiance de Claude Puel, il a été aligné d’entrée de jeu contre le FC Lorient (2-0) lors de la 1re journée de Ligue 1. Yvann Maçon compte donc 4 matchs pour autant de titularisations sous le maillot des Verts.