PSG Mercato : Un plaidoyer pour le retour de Choupo-Moting

Après deux ans au Paris Saint-Germain, Eric Maxim Choupo-Moting a quitté le club au terme de la saison. Mais pour Luis Fernandez, l’attaquant de 31 ans a les qualités pour poursuivre sa carrière au PSG.

Luis Fernandez pour le retour de Choupo-Moting au PSG

Comme certains cadres du PSG (Silva, Cavani, Meunier), Eric Maxim Choupo-Moting n’a pas reçu une proposition de prolongation de son contrat. C’est donc en tant que joueur libre que le Camerounais a quitté le Paris Saint-Germain après la finale de la Ligue des champions. Malgré son départ, Luis Fernandez croit toujours en un retour de l’avant-centre de 31 ans dans la capitale. « C’est l’idéal dans un groupe, pour ses coéquipiers ou son entraîneur. Il ne rechigne pas, il travaille. En le voyant marquer contre l’Atalanta, j’étais plus content que jamais. Aujourd’hui, beaucoup de personnes doivent revoir leur jugement vis-à-vis de lui », a expliqué l’ancien entraîneur du PSG dans les colonnes du Parisien.

Choupo de retour comme Rico ?

Comme Luis Fernandez, il semble que la direction du Paris Saint-Germain reste marquée par Eric Maxim Choupo-Moting. L’Équipe indiquait même récemment qu’elle envisageait de rappeler le capitaine des Lions indomptables (49 sélections/14 buts). Un retour de Choupo au PSG est d’autant plus possible que la direction parisienne a déjà rappelé Sergio Rico. Le portier espagnol était prêté au club de la capitale par le FC Séville la saison dernière. Parti après la finale de la Ligue des champions comme Thiago Silva et Choupo-Moting, le gardien de 27 ans a définitivement été recruté par le PSG. Il est désormais sous contrat jusqu’en 2024. Reste à savoir si l’ancien de Schalke 04 connaîtra le même sort.