Stade de Reims Mercato : El Bilal Touré, Caillot répond à l’OM

Récemment annoncé sur les tablettes de l’OM, El Bilal Touré n’est pas insensible à cet intérêt. Mais du côté du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot a d’autres projets pour son jeune attaquant.

El Bilal Touré, nouvelle cible offensive de l’OM

L’OM démarche pour recruter un attaquant cet été. L’idée, c’est de trouver un concurrent pour Dario Benedetto. Après avoir sondé plusieurs pistes, les recruteurs marseillais ont coché un nouveau nom sur leur liste, à savoir El Bilal Touré, avant-centre du Stade de Reims. Une bonne cible pour l’Olympique de Marseille au regard de son jeune âge (18 ans) et de ses statistiques (3 buts en 7 matchs de Ligue 1 la saison dernière et 1 but et 1 passe décisive en 2 rencontres en ce début de saison). Recruté par le Stade de Reims le 3 janvier dernier pour un contrat de 4 ans, l’Ivoiro-Malien a été formé à l’Ivoire Académie FC (Côte d’Ivoire), puis à l’Afrique Football Élite (Mali). À l’annonce de l’intérêt de l’OM, le jeune attaquant rémois a répondu par un « like » sur les réseaux sociaux. Une bonne nouvelle pour les recruteurs marseillais ? Pas forcément.

Stade de Reims : pas de bon de sortie pour l’Ivoiro-Malien

El Bilal Touré ne dirait pas non au club olympien. Mais il lui sera impossible de rejoindre l'écurie marseillaise cet été. Pour Le Phocéen, Gérard Kancel avait déjà expliqué qu’il voyait mal le Stade de Reims libérer sa pépite lors de ce mercato estival. « Je ne le vois pas partir. Déjà parce qu'il n'est arrivé qu'en janvier, mais surtout car il est le meilleur attaquant de l'équipe. Même à 10 M€, cela me semble compliqué parce que le club n'a pas besoin d'argent », avait déclaré le journaliste de l'Union de Reims. Hier mardi, l’analyse du confrère a été confirmée par Jean-Pierre Caillot. Pour ButFootballClub, le président champenois a fermé la porte en expliquant qu’ El Bilal Touré « n'a pas de bon de sortie pour cette année et donc, pour être très clair, il portera le maillot rémois au moins toute cette saison ». Pour l’Olympique de Marseille, il est encore temps de se tourner vers d’autres pistes.