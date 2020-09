FC Nantes Mercato : Gourcuff accepte de céder deux joueurs

Le FC Nantes devrait bientôt se séparer de Molla Wagué et d’Elie Youan. Ces deux Nantais seront respectivement prêtés à Amiens SC (Ligue 2) et à Saint-Gall (D1 suisse).

FC Nantes mercato : Molla Wagué en passe de rejoindre Amiens SC

Selon Ouest-France, Molla Wagué est sur le point de quitter le FC Nantes pour rejoindre Amiens SC. Les deux clubs seraient en train de régler les derniers détails de l’opération. Ainsi, le défenseur central rejoindra le club de Ligue 2 sur la base d’un prêt avec option d’achat. Recruté l’été dernier pour un contrat de 3 saisons (juin 2020), l’international malien de 29 ans n’est jamais parvenu à s’imposer face à ses concurrents directs (Nicolas Pallois et Andrei Girotto). Aligné 9 fois la saison dernière, Molla Wagué va donc trouver du temps de jeu à Amiens SC. En cas de prêt concluant, le club picard va probablement lever son option d’achat.

Elie Youan bientôt prêté à Saint-Gall

Deuxième du dernier championnat d’élite suisse, Saint-Gall veut renforcer son secteur offensif cet été. Bonne nouvelle pour les Canaris qui devraient en profiter pour se débarrasser d’Elie Youan qui sera prêté avec option d’achat au club suisse, selon une information d' Ouest-France confirmée par L'Équipe. Pur produit du FC Nantes, l’attaquant de 21 ans avait brillé contre le Paris FC (8-0) en coupe de la Ligue la saison dernière. Il avait délivré une passe décisive et marqué un but. Trois jours plus tard, Elie Youan a connu sa première titularisation en Ligue 1 à Bordeaux. Apparu 9 fois la saison dernière, Elie Youan n’a finalement pas pu convaincre Christian Gourcuff qui n’est pas opposé à son départ en prêt. Cette saison, le FC Nantes a un secteur offensif fourni avec Coulibaly, Emond et Kolo Muani plus la possible arrivée du Croate Antonio Colak. Le jeune Canari est sous contrat jusqu’en juin 2022.