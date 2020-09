OL Mercato : Chassé-croisé entre Paqueta et Tatarusanu ?

L'OL s’intéresse à Lucas Paqueta, une ancienne cible du PSG. Juninho songe au milieu de terrain de l’AC Milan, en prévision du départ d’Houssem Aouar ou encore de Jeff Reine-Adélaïde. Il est possible que Ciprian Tatarusanu soit inclus dans le deal pour le recrutement du jeune Brésilien.

OL : Offre de 22 M€ pour Lucas Paqueta à l'AC Milan

L’OL s’est lancé aux trousses de Lucas Paqueta pour se renforcer dans l’entrejeu, un secteur où l’équipe de Rudi Garcia pourrait enregistrer des départs. En effet, Houssem Aouar a un bon de sortie cet été et il est courtisé par de grosses écuries, dont Manchester City et Arsenal. En manque de temps de jeu, Jeff Reine-Adélaïde a également ouvert grandement la porte de sortie de l’Olympique Lyonnais. L’international Espoir Tricolore est donc aussi sur le départ. Selon La Gazzetta dello Sport, l’OL a arrêté une offre estimée à 22 M€ pour Lucas Paqueta. Séduit par les qualités techniques du N°39 de l’AC Milan, Juninho a ainsi décidé de passer à l’offensive, si l’on en croit le média transalpin. Toutefois, il est probable que les Rossoneri repoussent l’offre des Lyonnais, car le joueur de 23 ans est arrivé de Flamengo en Lombardie, en janvier 2019, pour près de 35 M€. Le céder après un an et demi à 22 M€ serait en tout cas une mauvaise opération pour les Lombards.

Ciprian Tatarusanu inclus dans le dossier Paqueta ?

Le directeur sportif du club rhodanien pourrait cependant saisir une opportunité pour recruter l’ancien joueur de Flamengo (Brésil). D’après Sky Italia, l’AC Milan est en quête d’un gardien de but et songe à Ciprian Tatarusanu. Cette source indique même que ce dernier est attendu à Milan pour s’y engager, comme doublure de Gianluigi Donnarumma. Dès lors, l’idée d’inclure le portier roumain dans le deal avec les Milanais dans le dossier Lucas Paqueta, circule déjà. Pour rappel, Ciprian Tatarusanu a fait deux apparitions seulement en Ligue 1 avec l’OL la saison dernière. Arrivé librement à Lyon en provenance du FC Nantes, il est sous contrat jusqu’en juin 2022 et sa cote est évaluée à 1,2 M€. Quant à Lucas Paqueta, sa valeur est estimée à 20 M€ et il est lié au club lombard jusqu’en juin 2023.