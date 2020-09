Nîmes Olympique : L'arrivée d'un nouveau buteur se précise

Joueur de l’ES du Sahel, Karim Aribi devrait rejoindre le Nîmes Olympique dans les prochains jours. La presse algérienne assure que le club gardois et la formation tunisienne sont tombés d’accord pour le transfert de l’avant-centre.

Accord annoncé pour le transfert d’Aribi au Nîmes Olympique

Actuel 7e du championnat, le Nîmes Olympique devrait accueillir un nouvel avant-centre sous peu. Dans les tuyaux depuis quelques jours, le transfert de Karim Aribi est imminent. La Gazette du Fennec révèle que Nîmes et l’ES du Sahel ont trouvé un accord pour le transfert de l’attaquant de 26 ans. L’affaire se serait conclue entre 800 000 et un million d’euros. D’après cette source locale, l’avant-centre algérien doit poser ses valises dans le Gard le 20 septembre. « La procédure de visa est en bonne voie », indique le journal.

Une menace portugaise écartée par Nîmes

Avec ces révélations, on peut dire que le Nîmes Olympique n’a plus de concurrent dans ce dossier. Un intérêt du Sporting Braga avait été révélé par Le Buteur. Mais l’offre des Crocos s’est avérée plus intéressante pour l’ES du Sahel. Le club tunisien avait recruté Karim Aribi contre 300 000 euros en janvier 2019. L’Algérien a réalisé une bonne première saison en Tunisie. Il a terminé le championnat avec 14 buts en 26 matchs. Il a également signé 10 réalisations en autant de rencontres de Ligue des champions africaine. Avec la signature de Karim Aribi, le Nîmes Olympique est sur le point de boucler l’arrivée de son premier renfort offensif. Jusqu’ici, les Crocos n’avaient accueilli que le gardien Baptiste Reynet, le latéral Birger Meling et le milieu Andres Cubas.