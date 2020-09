OM Mercato : Attaque, un joli coup déniché en Belgique

On sait l’ OM en quête d’un attaquant lors de ce mercato estival. Si André Villas-Boas, entraîneur de l'Olympique de Marseille, a été très précis sur le profil souhaité, l’oiseau rare pourrait enfin arriver de Jupiler Pro League, le championnat d’élite belge.

L’ OM aux trousses d’ Emmanuel Dennis

Après avoir déjà recruté trois joueurs cet été (Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo), l’OM souhaite désormais recruter un attaquant pour épauler Dario Benedetto. André Villas-Boas semble en faire une affaire personnelle. Lors d’une récente interview accordée à RMC Sport, le coach de l’Olympique de Marseille avait été précis sur le profil recherché. Le technicien portugais avait révélé qu’il cherchait « quelqu’un qui peut donner plus de profondeur, de vélocité en attaque », un « des grands buteurs, qui ont de l’explosivité, qui savent travailler dans la surface de réparation ». Après avoir sondé plusieurs pistes (Boulaye Dia, El Bilal Touré…), les recruteurs olympiens auraient trouvé l’oiseau rare en la personne d’ Emmanuel Dennis, jeune attaquant du FC Bruges (D1 de Belgique). Selon Manu Lonjon sur son compte Twitter, l' OM serait entré en lice pour l’attaquant nigérian de 22 ans, arrivé au FC Bruges lors du mercato estival 2017. Mais la mission s’annonce très compliquée.

Deux grosses difficultés sur la piste du Nigérian

L’OM n’est pas le seul club à avoir remarqué le profil et les stats d’Emmanuel Dennis (28 buts et 10 passes décisives depuis son arrivée en Belgique). Suivi par l’OGC Nice et le Stade Rennais FC la saison dernière, le prodige nigérian serait également dans le viseur de Sheffield United et l’Atalanta Bergame cet été. Une concurrence que l’écurie phocéenne devrait déjouer. De plus, la valeur Transfermarkt de la perle du FC Bruges est estimée à près de 16 millions d’euros. Pas sûr que le club olympien puisse s’aligner sur ce prix alors qu’il est en difficulté économique. Mais les recruteurs marseillais pourraient envisager un prêt…