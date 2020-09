Stade Rennais FC Mercato : Holveck met les choses au clair

Nicolas Holveck était présent à la cérémonie de présentation à la presse de Serhou Guirassy. L’occasion pour le président du Stade Rennais FC d'évoquer les dossiers chauds du mercato estival des Rouge et Noir.

Verdict le 5 octobre pour les départs de Clément Grenier et Mbaye Niang

Annoncé sur le départ cet été, le milieu de terrain Clément Grenier est toujours au Stade Rennais FC à moins d’un mois de la fin du mercato. Quant à l’attaquant sénégalais Mbaye Niang, il n’avait pas caché son désir de rejoindre l’OM cet été. Si la piste marseillaise a été éteinte par André Villas-Boas, il n’est pas dit que l’ancien Caennais ne veuille plus quitter le SRFC. Interrogé sur l’avenir de ces deux joueurs, Nicolas Holveck a d’abord rappelé qu’ils étaient toujours liés au club breton, avant de donner rendez-vous aux journalistes le 5 octobre, date butoir du mercato, pour être fixés sur le sort de Clément Grenier et de Mbaye Niang.

Stade Rennais FC : des négociations avec Chelsea pour Edouard Mendy

Nicolas Holveck a confirmé le dossier Edouard Mendy à Chelsea. Il a révélé l’ouverture des discussions pour le départ du gardien sénégalais, mais il a assuré qu’il n’y avait pour l’instant « aucun accord entre Chelsea et Rennes ». Le dirigeant rennais a ajouté qu’au stade actuel des pourparlers, il était « incapable de… dire ce qui se produira », même s’il comprenait les envies d’ailleurs d’Edouard Mendy. Mais pour le président breton, Edouard Mendy « n'est pas dans le pire club d'Europe » en restant au Stade Rennais FC, car « il jouera la Ligue des Champions ».

Les Rennais attirés par Diego Godin ?

Le Stade Rennais FC est en quête d’un second défenseur central, après avoir recruté Nayef Aguerd en provenance du Dijon FCO cet été. De récentes rumeurs annonçaient Diego Godin dans le viseur des recruteurs bretons. Nicolas Holveck n’a cependant pas confirmé la piste menant au défenseur international urugayen de l’Inter Milan. En revanche, il a reconnu que les recruteurs bretons étaient effectivement en quête d’un second renfort à ce poste. « On cherche un défenseur central, c'est certain », a déclaré le successeur d’Olivier Létang avant de se dire « confiant pour cette fin de mercato ».