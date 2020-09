OL Mercato : Le départ de Tatarusanu et Kenny Tete confirmé

Faisant le point sur le mercato de l’ OL ce mercredi, Rudi Garcia a confirmé le départ imminent de Ciprian Tatarusanu et de Kenny Tete.

OL : « Tatarusanu et Tete sont en instance de transfert »

Après Fernando Marçal et Rafael, l’OL est sur le point de transférer Ciprian Tatarusanu et Kenny Tete. Dans les tuyaux depuis quelques jours, Rudi Garcia a officiellement annoncé le départ du gardien de but et du défenseur. « Kenny Tete et Ciprian Tatarusanu sont en instance de transfert », a-t-il confirmé en conférence de presse, avant le match de l’Olympique Lyonnais contre les Girondins à Bordeaux, vendredi (21h). Le coach des Gones est même allé plus loin concernant le portier roumain, dont le transfert à l'AC Milan est quasi acté. « On a perdu un grand professionnel avec Tata. Il y a ce que veut le club et ce que veulent les joueurs », a-t-il expliqué, soulignant ainsi que c’est bien le gardien de but qui a demandé à partir de l’OL.

Houssem Aouar, Moussa Dembélé et Memphis Depay en attente

Rudi Garcia a également évoqué le cas des joueurs importants très courtisés, notamment Houssem Aouar, Moussa Dembélé et Memphis Depay. « Un coach veut garder ses meilleurs joueurs. […] On parle toujours des joueurs bankables et ils sont encore là. On verra. Cela fait partie de cette période qui n’est pas encore terminée. Il reste encore trois grosses semaines », a-t-il déclaré. Pour rappel, le mercato estival ferme ses portes le 5 octobre. Pour finir, le patron du staff technique des Lyonnais a rendu hommage à Rafael, « un excellent professionnel » et à Marçal. Rappelons que le premier a été transféré à Southampton et le second a signé librement à Istanbul Başakşehir, en Turquie.