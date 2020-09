PSG : Neymar finalement recalé par Tuchel contre l'OM ?

Dépisté positif au coronavirus le 30 août dernier, Neymar pourrait réintégrer le groupe du PSG un ou deux jours avant le Classique contre l’OM, dimanche prochain. Mais Thomas Tuchel n’a pas l’intention de prendre de risques avec la star brésilienne et tous les autres joueurs contaminés.

PSG : Neymar présent contre l’OM ?

Techniquement, il est possible que Neymar soit présent lors du choc entre le PSG et l’OM, dimanche prochain lors de la 3e journée de Ligue 1. Selon le protocole en vigueur, après 14 jours d’isolement, tout joueur peut réintégrer son club. Pour avoir déclaré ses symptômes au PSG et à la Ligue le 30 août, le Brésilien pourrait donc retrouver le groupe parisien le 12 septembre, la veille de la réception de l’Olympique de Marseille.

Thomas Tuchel pas chaud pour aligner le Brésilien

Le premier Classique de la saison est très attendu, et Thomas Tuchel le sait. Pour cela, l’entraîneur du PSG souhaite « récupérer certains joueurs contre l'OM, s'ils peuvent recommencer à s'entraîner individuellement avant ». Mais pour le technicien allemand, « le plus important, c'est la santé des joueurs » et il veut « agir avec beaucoup de responsabilité ». Autrement dit, l’ancien stratège du Borussia Dortmund ne souhaite prendre aucun risque avec Neymar, mais aussi avec tous les autres joueurs contaminés (Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Mauro Icardi, Keylor Navas et Leandro Paredes). D’ailleurs, Thomas Tuchel estime que, même après quelques jours d’entraînement, « ce sera juste pour le match de dimanche » pour tous ces joueurs. Mais que les supporters soient rassurés, les joueurs atteints « se sentent mieux », a assuré l’Allemand en conférence de presse ce mercredi. En revanche, « c'est une autre chose de reprendre l'entraînement », même si ces joueurs « suivent des programmes individuels pour l'instant ».