RC Lens - PSG : Tuchel pas rassurant avant la rencontre

Le rendez-vous entre le RC Lens et le PSG, c’est ce jeudi. Thomas Tuchel annonce un match difficile contre le Racing Club, après la Ligue des champions et avec de nombreux absents.

RC Lens - PSG : Tuchel s'attend à « un match difficile et serré »

Le RC Lens reçoit le PSG au Stade Bollaert ce jeudi (coup d’envoi à 21h), sans Seko Fofana (blessé), Cheick Traoré (blessé), Charles Boli (en reprise), Massadio Haïdara et David Pereira Da Costa (suspendus). Au Paris Saint-Germain, la covid-19 a décimé le groupe de Thomas Tuchel. Sept joueurs importants sont positifs au coronavirus : Neymar, Kylian Mbappé, Keylor Navas, Angel Di Maria, Marquinhos, Mauro Icardi et Leandro Paredes. De quoi pousser Thomas Tuchel à se montrer méfiant face au Racing Club. « C’est plus compliqué avec 7 joueurs absents. Ce sera une rencontre difficile et serrée », a-t-il confessé en conférence de presse. Face à la menace de propagation du virus, le coach a été contraint de « faire des entraînements en petits groupes ». De plus, l’équipe de la capitale « n’a pas disputé de matchs amicaux », depuis la finale de la Ligue des champions perdue contre le Bayern Munich, le 23 août. « Ce sera dur de retrouver le rythme tout de suite », a avoué le coach des Rouge et Bleu. Malgré tout, Thomas Tuchel assure que les Parisiens « vont trouver des solutions, comme ils le font toujours ».

Tuchel a aimé la prestation du Racing Club à Nice

Le RC Lens s’est incliné face à l’OGC Nice (2-1) sur la Côte d’Azur lors de son premier match en Ligue 1. Cependant, les Sang et Or ont impressionné Thomas Tuchel. « Ils ont fait un très bon match contre Nice. Ils auraient pu gagner », a-t-il souligné. Le technicien allemand a prévenu son équipe sur « le jeu compact au milieu et derrière, la défense active et intense » des Lensois. Il n’a pas oublié d’évoquer l’ambiance dans « le stade historique » du RC Lens. Il faut préciser que les joueurs de Franck Haise ne bénéficieront pas du soutien de leurs supporters en masse, car la jauge a été maintenue à 5 000 spectateurs au plus.