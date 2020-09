LOSC Mercato : Boubakary Soumaré, grosse offre du Milan AC ?

Boubakary Soumaré est présent sur la liste des joueurs censés quitter le LOSC lors de ce mercato estival. Le jeune milieu de terrain de Lille OSC pourrait débarquer au Milan AC contre une proposition intéressante.

LOSC : entre 25 et 35M€ du Milan AC pour Boubakary Soumaré ?

Cet été, le LOSC ne fait pas que recruter (Jonathan David, Burak Yilmaz…). Lille OSC cède également des joueurs (Victor Osimhen au SSC Naples, Gabriel à Arsenal…). Et un autre joueur pourrait bientôt quitter les Dogues. Il s’agit de Boubakary Soumaré. Selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, le milieu de terrain lillois de 21 ans susciterait l’intérêt du Milan AC. Mais les recruteurs milanais auraient décidé de déclencher leur offensive seulement en cas d’échec pour Tiémoué Bakayoko, leur priorité pour le poste. Propriétaire de l’ancien Monégasque, Chelsea se montre très difficile, mais les négociations se poursuivent. Boubakary Soumaré n’est donc que le plan B du Milan AC qui n’a formulé aucune proposition pour l’instant. Le club de Serie A serait toutefois disposé à lâcher entre 25 et 35 millions d’euros pour convaincre le LOSC. Une offre qui ne devrait pas déplaire aux dirigeants lillois qui avaient trouvé un accord avec Newcastle United la saison dernière pour Boubakary Soumaré.

Quelle réponse du jeune Dogue ?

Mais Boubakary Soumaré avait refusé de rejoindre les Magpies. Un refus qui lui avait coûté d’être éloigné du groupe professionnel de la formation du nord pendant un moment. Cet été, va-t-il accepter de rejoindre le Milan AC en cas d’offre alléchante ? La réponse du jeune milieu de terrain lillois n’est pas encore connue. En revanche, on sait qu’il a été formé au PSG, qu’il a rejoint le LOSC en 2017 et qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2022. En cas de proposition satisfaisante du Milan AC, un refus du jeune Dogue pourrait agacer Gérard Lopez et son staff...