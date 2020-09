PSG Mercato : Alphonse Areola prêté à Fulham FC (Off.)

Revenu au PSG après la saison dernière passée au Real Madrid, Alphonse Areola est reparti. Il a encore été prêté, cette fois à Fulham FC en D2 anglaise, comme pressenti.

PSG : Le prêt d'Areola assorti d'une option d'achat

Alphonse Areola ne rejouera pas avec le PSG cette saison. Rentré du Real Madrid où il avait été prêté lors de l’exercice 2019-2020, le gardien de but a refait ses valises. Direction Londres et Fulham FC en Angleterre. « Le gardien de but de 27 ans est prêté au club anglais jusqu’au 30 juin 2021. Son prêt est assorti d’une option d’achat », a communiqué le Paris Saint-Germain, ce mercredi soir. Alphonse Areola reste cependant lié au club de la capitale jusqu’à fin juin 2023.

Alphonse Areola débarque à Fulham avec son expérience

Le portier international français (3 sélections) va certainement apporter son expérience du haut niveau à Fulham FC, club évoluant en Championship. Il faut rappeler qu’il a remporté 3 titres de champion de France (2013, 2018 et 2019), 2 coupes de France (2017 et 2018), 2 coupes de la Ligue (2017 et 2018) et 3 Trophées des champions (2016, 2017 et 2019) avec le PSG. Alphonse Areola totalise 107 matchs, toutes compétitions confondues, sous le maillot des Rouge et Bleu. Au Real Madrid, il a disputé 9 matchs la saison dernière et a été champion d'Espagne avec l'équipe de Zinedine Zidane. Le nouveau gardien de but des Cottagers a joué 19 matchs en Ligue des champions et 5 en Ligue Europa.