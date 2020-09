PSG - OM : Téléfoot souhaite une victoire de Marseille

Le PSG recevra l’ OM dimanche (21h) en clôture de la 3e journée de Ligue 1. Téléfoot, qui diffusera le match, souhaite une victoire de l’Olympique de Marseille pour rendre le championnat plus attractif.

Pourquoi Téléfoot souhaite-t-il une victoire de l’ OM ?

Julien Bergeaud était l’invité de l’émission Culture Médias sur Europe 1. Le directeur général de Téléfoot, nouveau diffuseur de la Ligue 1, a souhaité la victoire des Marseillais lors du Classico PSG-OM de dimanche prochain. Il estime que l' Olympique de Marseille « a une vraie chance de l'emporter dimanche » face à un effectif parisien diminué par le coronavirus, avec plusieurs joueurs positifs au virus comme Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Mauro Icardi, Leandro Paredes et Keylor Navas. En souhaitant la victoire de l’Olympique de Marseille, le diffuseur « ne s'immisce pas dans le sportif, mais la dernière victoire de l'OM remonte à novembre 2011… » et « c'est vrai qu'une victoire de Marseille pourrait donner une saveur différente à cette Ligue 1 et emballer un peu le Championnat ». Il s’agit donc d’un soutien particulièrement intéressé, selon ses explications.

PSG : un retour de certaines stars face aux Marseillais ?

Le diffuseur n’est pas un supporter de l’OM. Désireux de voir un Classico attractif, Julien Bergeaud prévient qu’on « n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, peut-être qu'on va avoir du côté du PSG deux ou trois joueurs testés positifs la semaine dernière qui seront négatifs ce week-end ». Des retours qui rendraient difficile une victoire des Marseillais, mais qui garantiraient un Classico emballant. En clair, la chaîne sportive se défend d'avoir un parti pris permanent entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Il souhaite juste des situations qui pourraient permettre à la Ligue 1 d'attirer plus de regards. Le championnat français est tous les ans pratiquement gagné par le PSG. Cette lourde domination des Parisiens tue le suspense avant même le début du championnat.