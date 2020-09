AS Monaco Mercato : Niko Kovac en mode décrassage cet été

L’opération dégraissage n’est pas encore terminée à l’AS Monaco. Interrogé par la presse allemande, Niko Kovac a indiqué que de nombreux départs sont encore à venir d’ici la fin de ce mercato estival.

Niko Kovac annonce des départs de l’AS Monaco

L’AS Monaco n’a pas encore terminé avec son opération dégraissage. Alors qu’une dizaine de départs a déjà été enregistrée, le club princier entend se séparer de plusieurs joueurs sous contrat. Chose que confirme Niko Kovac. Au micro de Sport Bild, le nouveau coach de l’ASM s’est exprimé sur le mercato. L’occasion pour le technicien croate d’annoncer de nombreux départs dans les prochaines semaines. « Je veux travailler avec un maximum de 25 joueurs, il n’y a pas d’autre moyen. C’est le travail du club de vendre et de prêter des joueurs, c’est ce qui est juste pour les joueurs et ce qui nous donne l’opportunité de travailler correctement », a expliqué l’entraîneur monégasque.

Quels chantiers pour Monaco au mercato ?

Cet été, il ne sera pas seulement question de départs au club du Rocher. Niko Kovac veut également « restructurer » l’équipe qu’il vient de récupérer. Pour l’ancien coach du Bayern Munich, la défense sera le chantier prioritaire. « Monaco a encaissé le plus de buts la saison dernière. Nous avons fait venir Axel Disasi de Reims pour la défense. La première étape consiste à sécuriser la défense […] Mais nous voulons aussi jouer de manière attrayante vers l’avant », a poursuivi le Croate. À noter que l’ASM a déjà signé quatre renforts cet été. Axel Disasi et Caio Henrique sont venus renforcer la défense de Monaco. Kevin Volland et Anthony Musaba sont les recrues offensives de Niko Kovac. Cette saison, le club de Dmitri Rybolovlev veut rejouer les premiers rôles en Ligue 1. Même si la nature du projet a changé, les dirigeants restent ambitieux pour l'exercice 2021.