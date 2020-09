ASSE Mercato : Direction l’Olympiakos pour Yann M'Vila

Devenu un indésirable à l’AS Saint-Étienne, Yann M'Vila va poursuivre sa carrière en Grèce. L’ ASSE et l’Olympiakos ont trouvé un accord pour le transfert du milieu de terrain de 30 ans.

ASSE : Yann M'Vila en route pour l’Olympiakos

L’aventure de Yann M'Vila à l’AS Saint-Étienne tire à sa fin. Dans les tuyaux depuis quelques jours, le transfert de l'ancien joueur du Stade rennais vers l’Olympiakos sera officialisé dans les prochaines heures. L’Équipe assure en effet que l’ ASSE et la formation grecque sont tombées d’accord pour le transfert du milieu de terrain défensif. D’après le quotidien sportif, le joueur formé au Stade rennais doit poser ses valises en Grèce au plus tard vendredi. Un contrat de trois ans l’attendrait chez le champion de Grèce en titre. Avec cette révélation, on peut dire que Yann M'Vila a disputé son dernier match avec Saint-Étienne lors de la dernière journée de Ligue 1. Il avait été lancé en plein match par Claude Puel, à la place de Bouanga, lors de la victoire (2-0) face au FC Lorient le 30 août dernier.

As Saint-Étienne : Une sortie par la petite porte pour M'Vila ?

Yann M'Vila a rejoint l’AS Saint-Étienne en tant que joueur libre en janvier 2018. Bien qu’encore sous contrat avec le club ligérien jusqu’en 2022, le joueur est condamné à partir. Il figure en effet parmi les indésirables de Claude Puel. Le coach des Verts veut rajeunir son effectif en poussant certains cadres vers la sortie. Stéphane Ruffier, Wahbi Khazri ou encore Ryad Boudebouz sont également concernés. Le départ de M'Vila est également une bonne affaire pour le board stéphanois. Le journal sportif indique que son départ va permettre « de réaliser une économie salariale de plus de 8 M€ [charges patronales comprises] ». À 30 ans, l’ancien Rennais va donc tenter de relancer sa carrière dans un nouveau championnat. Outre la Ligue 1, il a déjà évolué en Russie, en Italie et en Angleterre.