Mercato OL : Karim Benzema, la raison du refus de Giroud

Olivier Giroud aurait pu signer à l’ OL lors du mercato passé. C’est à cause de Karim Benzema, l’ancien attaquant du club rhodanien, que l’international français a refusé de rejoindre le club du très insistant Jean-Michel Aulas.

Olivier Giroud n'allait pas marcher dans les plates-bandes de Benzema

Lorsque Memphis Depay était blessé et que l’ OL avait de sérieux soucis en attaque, Jean-Michel Aulas a cherché à faire venir Olivier Giroud. Le président de l’ Olympique Lyonnais apprécie le buteur de Chelsea et a tout fait pour le convaincre de rejoindre son club. Seulement, ce dernier n’a pas oublié les querelles extrasportives qui auraient pu lui pourrir la vie à Lyon. Cette ville est le fief de Karim Benzema, l’attaquant du Real Madrid. Ce dernier voue une inimitié à Olivier Giroud sur qui la sélection française s’est appuyée pour l’évincer. Les proches du Madrilène n’arrêtent pas de troller Olivier Giroud sur les réseaux sociaux. Le protégé de Zinedine Zidane avait d’ailleurs mis le feu aux poudres sur Instagram. Pour faire continuer les polémiques qui l’associent à l’ancien Montpelliérain, il refusait d’être comparé à lui. Karim Benzema disait « On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1 », un propos qui ne pouvait faire baisser ces querelles que l’actuel londonien a toujours refusé d’alimenter.

L' Olympique Lyonnais, le club qui a fait Benzema

Même s’il apprécie lui aussi Jean-Michel Aulas dont il admire le projet à l’ Olympique Lyonnais, Olivier Giroud n’a pas souhaité prendre le risque de se faire enquiquiner au quotidien par des supporters incontrôlables de Karim Benzema. Alors que l’ OL souhaitait sa venue à la pointe de son attaque, il privilégiait un départ en Italie, du côté de l’Inter Milan, avant que son entraîneur Frank Lampard ne réalise à quel point il pouvait compter sur lui. Olivier Giroud, qui était remplaçant chez les Blues, après un match décisif, a complètement retourné son coach en sa faveur. Ce dernier a depuis prolongé son contrat d’une saison. Dans les colonnes du quotidien Le Progrès, Olivier Giroud a très clairement donné la raison de son refus en disant qu’il n’allait pas rejoindre « le club qui a fait naître Karim Benzema ».

Le tricolore a privilégié sa sécurité et celle de sa famille

Poursuivant, l’attaquant de Chelsea a rajouté : « Malheureusement c’est la cruelle vérité. Je suis obligé de composer avec ça. Après, sur le plan footballistique, j’aurais pu assumer sans problème. Mais je n’avais pas envie de courir le moindre risque pour ma famille ou d’entrainer des désagréments en dehors du foot par rapport à ça, quand j’ai vu comment certains réagissaient ». Plusieurs supporters de Karim Benzema ont longtemps proféré des injures et menaces contre Olivier Giroud sur les réseaux sociaux. Son transfert à Lyon aurait été une occasion pour eux de l'atteindre physiquement.