PSG Transfert : le Paris SG cible le jeune Mattéo Guendouzi

Mattéo Guendouzi pourrait revenir au PSG. Cet ancien titi du Paris Saint-Germain plait toujours aux dirigeants, selon L’Équipe. Il pourrait faire l’objet d’un transfert incluant Julian Draxler.

PSG transfert : Mattéo Guendouzi, la nouvelle piste de Leonardo

Arrivé au camp de formation du PSG en 2005, Mattéo Guendouzi en était reparti en 2014. Il avait rejoint le FC Lorient où il a terminé sa formation avant de porter les couleurs pendant deux saisons. Mais très vite repéré par Arsenal, le jeune milieu de terrain avait aussi fait ses valises à Lorient pour Londres. C’est chez les Guinners qu’il a vraiment inscrit son nom les calepins de différents directeurs sportifs grâce à ses 82 matchs disputés en deux saisons passées à Arsenal. Mattéo Guendouzi pourrait revenir à la source de son football avec l’intérêt du PSG pour ses services.

Le quotidien sportif L’Equipe, fait savoir que Mattéo Guendouzi était dans les petits papiers des dirigeants parisiens dès 2018 quand l’offre de 8 millions d’euros d’Arsenal avait accéléré son engagement avec ce club anglais. Le PSG, qui s’était mis sur les rangs déjà à cette époque, n’a visiblement pas lâché l’affaire. Le club de la capitale est de retour sur ce dossier cet été. Selon la même source, il chercherait à convaincre le milieu de terrain de revenir à la maison. Le natif de Poissy correspond au profil de joueurs recherchés par le PSG. Le fait qu’il soit préformé au Paris Saint-Germain lui permettrait de figurer sur la liste A pour la Ligue des Champions. Il est français et cela ne devrait faire aucun mal au club de la capitale qui, sur le plan de l’image, a des choses à démontrer en France. Plusieurs jeunes du Paris SG n'ont pas hésité à quitter le club, convaincus que leurs dirigeants ne mettent pas assez en avant les jeunes français formés dans leurs rangs. Pas moins de 10 nationalités différentes se côtoient au PSG. Aucun français ne figure par exemple dans le milieu de terrain parisien où Verratti (Italie), Di Maria - Parades (Argentine), Sarabia - Herrera (Espagne), Gueye (Sénégal) et Draxler (Allemagne) font la loi.

Transfert PSG : Julian Draxler vers Arsenal ?

Le besoin de franciser un minimum l’équipe du Paris Saint-Germain serait un critère de plus qui pousse la direction à engager le joueur d’Arsenal. Sous les ordres de Mikel Arteta, le jeune français est en mauvaise posture à Arsenal. Ce technicien ne compte pas vraiment sur lui, ce qui le rendrait réceptif à l’intérêt du PSG pour ses services. Revenir en France, chez le vice-champion d’Europe, est aussi une opportunité non négligeable pour sa jeune carrière. Avec la décision de Mikel Arteta de le laisser partir, le premier club qui offrira près de 30 millions d’euros, même si Arsenal demande 35M€, devrait l’avoir. Mais à Paris, la crise de Covid-19 qui limite les entrées de supporters dans les stades, ce qui entraîne des pertes de plus de 4 millions d’euros par match, ne permet pas de sortir une telle somme d'argent. Les dirigeants penseraient plutôt à mettre un de leur joueur dans la transaction. C’est Draxler qui pourrait filer au club londonien si l’entraîneur Mikel Arteta valide son profil. Le départ de Julian Draxler permettrait au champion de France de faire des économies. L’allemand marge à 600 000 euros de salaire brut par mois, ce qui n’est pas négligeable dans cette période toujours difficile pour les clubs de football.

Le Paris SG a-t-il des chances de réussir ?

Mattéo Guendouzi intéresserait aussi le FC Barcelone, mais avec la démission de Éric Abidal qui était en charge de son dossier, la piste parisienne pourrait prendre plus de poids dans son esprit. La même source annonce également Villarreal et l'Atalanta Bergame aux trousses du joueur, ce qui lui offre plus de possibilités bien que le standing du PSG, largement au-dessus de celui des deux derniers clubs cités, devrait compter.