Stade Rennais FC Mercato : Petite leçon de Stéphan à Ménès

Présent en conférence de presse mercredi, l’entraîneur du Stade Rennais FC, Julien Stéphan, a pointé une faute professionnelle de Pierre Ménès. Le journaliste avait critiqué le technicien du SRFC sur la cas Mbaye Niang, avant de recommander ce dernier à l’OM.

Stade Rennais FC mercato : Mbaye Niang recommandé à l’OM

Où évoluera Mbaye Niang cette saison ? Pour l’instant, l’attaquant sénégalais est toujours joueur du Stade Rennais FC. Mais dans son émission « Pierrot face Cam », Pierre Ménès semble croire que les relations entre l’ancien Caennais et son entraîneur ne sont pas au mieux. La preuve, le coach breton n’a pas retenu l’ex-Milanais pour le match amical des Rouge et Noir au Portugal. Si le consultant de Canal+ n’a pas apprécié cette gestion de Mbaye Niang, il a terminé en recommandant à l’OM de tenter de le recruter.

Julien Stéphan taxe Pierre Ménès de manipulateur

Il n’en fallait pas plus pour faire réagir Julien Stéphan. Hier, face à la presse, le stratège du Stade Rennais FC a abordé le sujet sans citer le nom de Pierre Ménès. Mais ce dernier n’est pas dupe. Il se reconnaîtra facilement dans les propos du coach rennais qui a parlé d’ un « journaliste de Canal Plus qui a dit » qu’il n’avait « pas été foutu d’amener M’Baye Niang à Benfica ». Or, la vérité, selon Julien Stéphan, c’est que l'ancien attaquant du Torino « ne s’est pas présenté à l’entraînement la veille ». Cette information est « facilement vérifiable et ça aurait dû être vérifié ». Mais Pierre Ménès n’aurait pas vérifié son information avant de l’annoncer. Pour le tacticien breton de 39 ans, il y a donc manipulation de la part du célèbre confrère. « Il y a de la manipulation dans ce dossier. Quand les sentiments personnels devancent le devoir d’information, ça s’appelle de la manipulation », a conclu l’entraîneur du Stade Rennais FC.