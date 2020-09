RC Strasbourg : Marc Keller, sursaut d'orgueil contre l'ASSE

Battu lors des deux premières journées de Ligue 1, le RC Strasbourg se déplacera sur la pelouse de l’ASSE, samedi (21h) pour le compte de la 3e journée. Pour Marc Keller, une défaite des Strasbourgeois n’est pas envisageable.

RC Strasbourg : Marc Keller réclame une victoire contre l’ASSE

Le début de saison est très compliqué pour le RC Strasbourg, vaincu à Lorient (1-3, 1re journée) puis à domicile par l’OGC Nice (0-2, 2e journée). Une situation que Marc Keller impute à une préparation estivale tronquée. Dans les Dernières Nouvelles d’Alsace, le président strasbourgeois a expliqué qu’ « en août, Thierry Laurey n'a pas pu travailler avec un groupe homogène » pendant 15 jours. Mais le dirigeant alsacien reste optimiste et « espère que la coupure internationale a permis de remettre tout le monde au même niveau ». De fait, il est hors de question pour le RC Strasbourg de perdre à Saint-Etienne, samedi à l’occasion de la 3e journée. « Il faut entrer dans la saison à Saint-Étienne. Il y a l'effectif pour faire de belles choses. On doit juste se mettre en ordre de marche », a prévenu le patron du club alsacien.

Les Strasbourgeois plombés par la jauge imposée

S’il fait confiance à Thierry Laurey et à ses joueurs pour inverser la tendance sur la pelouse, Marc Keller est en revanche inquiet pour les finances du RC Strasbourg. Pour un club habitué à jouer à guichets fermés à la Meinau, la jauge maximale de 5000 spectateurs est un coup dur. « La difficulté réside dans le fait que notre projet économique s'appuie sur un stade plein. Forcément, quand tu passes à 5 000 spectateurs, cela a un impact sur un budget classique de début de saison », s’est inquiété le patron du club alsacien. Mais le président strasbourgeois a déjà pris des mesures pour limiter la crise financière causée par le coronavirus en présentant à la DNCG un budget diminué « déjà de 30 à 33 % ». De plus, le RC Strasbourg espère être autorisé à accueillir 8000 spectateurs lors de la réception du Dijon FCO. « Le club cherche des solutions et espère pouvoir accueillir Dijon devant près de 8 000 spectateurs. Avec l'idée de "deux stades en un" avec deux zones, une accueillant 5 000 personnes et l'autre de 3000, totalement hermétiques », a expliqué le dirigeant de l’écurie alsacienne.