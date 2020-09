OL : Marcelo Guedes fait confiance à Juninho pour le mercato

La clé du mercato à l’ OL est bien détenue par Juninho. C’est ce que pense Marcelo Guedes, interrogé en conférence de presse, avant le match contre les Girondins à Bordeaux, vendredi (21h).

OL : Marcelo, « Juninho va trouver la solution » pour le mercato

À l’OL, il y a certes le nouveau directeur de la cellule recrutement, Bruno Cheyrou, mais il y a aussi le directeur sportif Juninho et son carnet d’adresses bien fourni. Questionné sur le mercato estival du club rhodanien, Marcelo Guedes a répondu : « Juninho va trouver la solution pour que l’Olympique Lyonnais reste très fort cette saison et fasse une belle saison ». Pour l'instant, les départs s’enchainent entre Rhône et Saône. Fernando Marçal, Rafael et Lenny Pintor sont partis. Ciprian Tatarusanu et Kenny Tete vont suivre, dans les prochaines heures. D’ici le 5 octobre, date de clôture du marché de l’été, Houssem Aouar, Moussa Dembélé et/ou Memphis Depay devraient faire l’objet d’un transfert. Le premier dispose d’un bon de sortie, et le dernier n’a pas prolongé son contrat qui expire en juin 2021. En cas de départ de ces joueurs importants, Marcelo Guedes fait confiance à Jean-Michel Aulas, Juninho et Rudi Garcia pour renforcer les Gones. « Le président, le directeur sportif et le coach vont tout faire pour qu’on reste en haut », a confié le défenseur central brésilien.

L'Olympique Lyonnais privé de coupe d'Europe !

L’OL a terminé à la 7e place de Ligue 1, suite à l’arrêt officiel du championnat en avril 2020, en raison de la pandémie de coronavirus. Conséquence ? Les Lyonnais ne sont pas qualifiés pour l’Europe et sont contraints de dégraisser leur effectif. En revanche, le capitaine Memphis Depay et ses coéquipiers ont fait une très belle campagne en Ligue des champions, jusqu'en demi-finale, en éliminant deux gros calibres : la Juventus en 8e de finale et Manchester City en quart de finale.