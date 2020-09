LOSC Mercato : Gérard Lopez signe un joli coup en MLS (Off.)

Alors que le LOSC dispose déjà d’un effectif de qualité, Gérard Lopez a décidé de conserver ses pépites dans ses clubs satellites. C’est ainsi que le président du Lille OSC a recruté Reggie Cannon pour Boavista, club qu’il souhaite racheter à hauteur de 51%.

Gérard Lopez recrute Reggie Cannon pour Boavista

Suivi par la direction du LOSC depuis deux ans, Reggie Cannon a fini par rejoindre le giron du club nordiste. Boavista, club portugais que souhaite acquérir Gérard Lopez, vient de recruter le latéral américain en provenance de Dallas (MLS). Le club de Liga NOS a officialisé l’arrivée du joueur de 22 ans, qui a signé un contrat de 5 ans avec Boavista, pour 3 millions d'euros. Au Portugal, l’arrière droit rejoint une colonie lilloise. Angel Gomes, Show et Léo Jardim sont prêtés cette saison au dernier 12e de Liga NOS.

Un avenir au LOSC promis à Cannon ?

Ancien de MLS, Reggie Cannon va vivre sa première aventure en Europe avec Boavista. Le club portugais lui servira de tremplin pour s’adapter au football européen. Dans les saisons à venir, le latéral droit pourrait ensuite rejoindre le LOSC. Comme l’indique certains observateurs, l’international américain (11 sélections) ne pouvait pas immédiatement intégrer l’effectif de Christophe Galtier. Le coach du Lille OSC dispose déjà de deux latéraux à droite : Zeki Celik et sa doublure Jérémy Pied. Mais ces deux joueurs ne devraient pas rester longtemps au domaine de Luchin. Le latéral turc est un joueur courtisé sur le marché des transferts et pourrait partir dans les prochains mois. Quant à Pied, âgé de 31 ans, on peut dire qu’il n’a plus beaucoup d’années à Lille. Gérard Lopez a sans doute déjà préparé la succession à ce poste avec Reggie Cannon.