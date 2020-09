PSG - RC Lens : Nouvelle équipe pour Tuchel ! Les compos !

C’est une équipe du PSG profondément remaniée qui va affronter le RC Lens, ce jeudi (21h) au Stade Bollaert. Face aux nombreuses absences dans son effectif, Thomas Tuchel a fait appel à des remplaçants et jeunes joueurs de la réserve. Côté Lensois, Franck Haise a procédé à un seul changement.

PSG : Marcin Bulka titulaire, Jesé Rodriguez convoqué

Privé de 7 cadres, le PSG s’est déplacé dans le Pas-de-Calais avec une équipe B. Thomas Tuchel a fait confiance à de jeunes joueurs et des remplaçants. Ainsi, le jeune gardien de but Marcin Bulka (21 ans) prend la place de Keylor Navas absent. Garissonne Innocent (20 ans) et Mitchel Bakker (20 ans) sont les deux autres portiers remplaçants, en l’absence de Sergio Rico, dont le transfert a été acté samedi. Les joueurs de la réserve convoqués sont les suivants : Thimotéé Pembélé (18 ans), Biandougou Fadiga (19 ans), Kays Ruiz (18 ans), Arnaud Kalimuendo (18 ans) et Xavi Simons (17 ans). Jouant très peu, Idrissa Gueye, Julian Draxler, Abdou Diallo et Colin Dagba pourront profiter des nombreux absents pour retrouver une place de titulaire ou du temps de jeu face au RC Lens. Revenu à Paris après 3 ans et demi passé en prêt, Jesé Rodriguez est dans le groupe de Thomas Tuchel. Pour rappel, le PSG ne peut pas compter sur Kylian Mbappé, Neymar, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Marquinhos, Mauro Icardi et évidemment Keylor Navas, ayant tous été contrôlés positifs à la Covid-19.

RC Lens : Jonathan Clauss prend la place de Zakaria Diallo

Le coach du RC Lens a reconduit, à un joueur près, le groupe qui a affronté l’OGC Nice (1-2) à l’Allianz Riviera, le 23 août dernier lors de la 1re journée de Ligue 1. Franck Haise a sorti Zakaria Diallo au profit de la recrue Jonathan Clauss qui avait été testé positif à la covid-19 et isolé deux jours avant le match contre les Niçois. Trois semaines plus tard, il est bien portant et a retrouvé le groupe. Outre Jonathan Clauss, les autres renforts arrivés cet été en Artois sont également convoqués. Ce sont : le jeune gardien de but Wuilker Farinez, Issiaga Sylla, Loïc Badé, Facundo Medina, Gaël Kakuta et Ignatius Ganago. Par contre, le Racing Club dénombre plusieurs absents. Cheick Traoré et Seko Fofana sont blessés, Charles Boli est en reprise, Massadio Haïdara et David Pereira Da Costa sont suspendus, suite à leur expulsion avec la réserve face à Sedan.

Les 20 Parisiens de Tuchel contre le RC Lens

Bulka, Innocent, Bakker - Bernat, Kurzawa, Dagba, Abdou Diallo, Kimpembe, Kehrer, Pembélé - Herrera, I. Gueye, Draxler, B. Fadiga, Kays Ruiz, Xavi Simons, Verratti - Sarabia, Jesé Rodriguez, Kalimuendo.

Les 20 Lensois convoqués contre le PSG

Leca, Farinez - Sylla, Badé, Clauss, Michelin, Medina, Fortes, Gradit, Boura - Perez, Kakuta, Cahuzac, Mauricio, Doucouré - Sotoca, Robail, Banza, Corentin Jean, Ganago.