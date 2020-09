AS Monaco Mercato : Offre transmise pour un milieu portugais

Très active cet été, l’AS Monaco souhaiterait désormais renforcer son entrejeu. L’heureux élu des recruteurs monégasques pour le poste pourrait être Florentino Luis, joueur de Benfica.

AS Monaco : quelle offre pour Florentino Luis ?

Cette saison, l’AS Monaco veut jouer à nouveau les premiers rôles en Ligue 1 et finir sur le podium au soir de la 38e et dernière journée. Un objectif qui passe par un mercato estival mouvementé. Les Monégasques ont donc déjà recruté en défense (Axel Disasi et Caio Henrique) et en attaque (Kevin Volland et Anthony Musaba). Reste l’entrejeu, que pourrait venir renforcer Florentino Luis, prodige de Benfica. Selon les informations de Record, les recruteurs monégasques auraient déjà formulé une offre de prêt payant de 1,5 million d’euros avec option d’achat à hauteur de 30 millions d’euros. En raison de la crise économique provoquée par le coronavirus, l’AS Monaco a désormais décidé de solliciter également des prêts de joueurs. « Beaucoup d'argent a été dépensé. On ne peut pas continuer à faire du shopping comme ça », a expliqué l’entraîneur Niko Kovac lors d’une interview accordée à Bild.

Concurrence pléthorique pour la pépite portugaise

Le dossier Florentino Luis ne s’annonce pas facile pour l’AS Monaco, tant le prodige portugais serait convoité par une pléthore de clubs. Selon TuttoMercatoWeb, le Milan AC, la Lazio Rome et le Betis Séville seraient également attirés par le profil du jeune milieu de terrain (21 ans) de Benfica. Mais le média italien indique que Leeds United, promu de Premier League, est déjà en pole avec des discussions avancées avec l’agent du natif de Lobito, Bruno Carvalho Santos. Entre la concurrence pléthorique et l’avance prise par Leeds United, l’AS Monaco devra sortir des arguments de poids pour espérer rafler la mise.