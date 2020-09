Angers SCO : Cheikh Ndoye règle ses comptes avec Chabane

Cheikh Ndoye et Angers SCO n’ont pas trouvé de terrain d’entente lors de leur passage devant le tribunal des Prud’hommes, ce jeudi. Le joueur de 34 ans en veut terriblement au président Saïd Chabane à qui il reproche de ne pas respecter sa parole.

Angers SCO : Cheikh Ndoye très déçu de Saïd Chabane

La réunion de conciliation entre Cheikh Ndoye et Angers SCO a accouché d’une souris. Comme pour le litige qui oppose Olivier Pickeu (ex-directeur général) au SCO, « aucun accord n’a été trouvé » entre le milieu de terrain et son ancien club, d’après Ouest-France. Ils n’ont pas réussi à s’entendre sur le différend qui les oppose. D’après le journal régional, l’audience tenue au Conseil des prud’hommes d’Angers a duré qu’une petite demi-heure. Cheikh Ndoye était accompagné de son avocat, tandis que le SCO était représenté par le directeur juridique Valentin Harribey et l’avocat du club angevin. Avec l’échec de la conciliation, les parties se retrouveront lors d'une audience, cette fois pour un jugement, le 4 mars 2021. À la sortie, Cheikh Ndoye a exprimé sa grosse déception. « Je vis ça avec beaucoup de stress. Ça me touche profondément. Avec tout ce que j’ai fait pour le club, et que ce soit ça la récompense derrière…», a-t-il regretté dans le média. Ancien capitaine d’Angers SCO, le Sénégalais avoue « avoir été très déçu par le club et son président Saïd Chabane ». « Qu’un capitaine se retrouve au tribunal avec son ancien club, c’est incroyable… Il faut respecter sa parole, ses écrits. Aujourd’hui, ils ne respectent rien du tout », a déploré Cheikh Ndoye.

Cheikh Ndoye blessé et libéré par le SCO

Pour mémoire, Cheikh Ndoye a défendu le maillot des Noir et Blanc entre 2015 et 2017, puis tranféré à Birmingham City. Il est revenu au SCO Angers en mai 2018 dans le cadre d'un prêt, avec la promesse d'une signature pour deux ans de contrat ensuite. Blessé (rupture du ligament croisé du genou) avec la sélection du Sénégal le 26 mars 2019, le club d’Anjou n'a pas engagé le joueur prêté par Birmingham City. Cheikh Ndoye est actuellement sans club.