SCO Angers Mercato : Loïs Diony lance une pique à l’ASSE

Le transfert de Loïs Diony de l’ASSE au SCO Angers a été officialisé ce jeudi. Les premiers mots du nouvel attaquant angevin ne devraient pas plaire à l’AS Saint-Étienne.

Loïs Diony officiellement joueur du SCO Angers

Loïs Diony n’est plus un joueur de l’ASSE depuis ce jeudi. Après 3 saisons, il a quitté l’AS Saint-Étienne pour s’engager avec le SCO Angers. Les deux formations ont officialisé l’opération sur leurs sites respectifs. L’avant-centre de 27 ans ne laissera pas un souvenir impérissable à l’AS Saint-Étienne, où il n’a pas brillé durant son passage (été 2017 - été 2020). D’ailleurs, les dirigeants stéphanois voulaient se séparer du joueur depuis 2018. Prêté à Bristol City (D2 anglaise) de janvier à juin 2018, il n’avait malheureusement pas convaincu (0 but en 7 matchs) et est retourné à l’ASSE, où son bilan est de 9 buts et 4 passes décisives en 65 apparitions, toutes compétitions confondues. Régulièrement blessé, Loïs Diony n’aura donc pas marqué le club stéphanois durant ses trois saisons dans le Forez.

L’attaquant convaincu d’être meilleur au SCO Angers

Loïs Diony est désormais décidé à faire oublier son passage compliqué dans le Forez. Recruté ce jeudi par le SCO Angers pour trois saisons, soit jusqu’en juin 2023, l’ancien avant-centre dijonnais, que les supporters angevins ont été invités à « accueillir… avec bienveillance » sur le site officiel du SCO Angers, s’est fendu d’un message qui pourrait faire assez de bruit. Le joueur a ainsi déclaré : « Je sais pourquoi ça n’a pas fonctionné avec Saint-Étienne, et je suis convaincu que le SCO va me permettre de me relancer. »