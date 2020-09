Stade rennais Mercato : Du beau monde pour Clément Grenier

À un de la fin de son contrat avec le Stade rennais, Clément Grenier est un joueur courtisé sur le marché des transferts. Le milieu de terrain dispose notamment d’une touche en Ligue 1 et d’autres à l’étranger.

Stade rennais : Ça se bouscule pour Clément Grenier

Les temps sont durs pour Clément Grenier au Stade rennais. Alors qu’il lui reste un an de contrat avec le SRFC, Clément Grenier pourrait quitter la Bretagne dès cet été. Comme l’indique Manu Lonjon, le milieu de terrain de 29 ans est un joueur sollicité. L’insider confirme que l’ancien lyonnais est sur les tablettes des Girondins de Bordeaux, son seul prétendant local, le natif d’Annonay comptant plus de prétendants à l’étranger. Vieux courtisan de Grenier, le Real Valladolid reste intéressé. La source dévoile également qu’Aston Villa et le FC Porto ont déjà entamé les discussions pour le joueur. Le club turc Galatasaray serait aussi venu aux renseignements.

Un départ de Grenier déjà programmé au SRFC ?

Arrivé en 2018, Clément Grenier a réalisé une bonne première saison avec le Stade rennais. Un exercice 2018-2019 ponctué par un sacre en Coupe de France. Sa deuxième saison a été compliquée à Rennes. Diminué par les pépins physiques, le joueur formé à l’OL a affiché un faible niveau de jeu. Régulièrement indisponible, il a fini par sortir des plans de son entraîneur Julien Stéphan. Le coach du SRFC n’a pas encore fait appel à ses services depuis le début de la nouvelle saison. Sa dernière apparition sous le maillot des Rouge et noir remonte au 28 janvier en huitièmes de finale de la Coupe de France. À cette allure, on peut dire que la séparation entre Grenier et le SRFC est imminente. Reste plus qu’à savoir où il tentera de relancer sa carrière.