Chelsea Mercato : refus d’aller à l’OM, Giroud s’explique

Olivier Giroud a été approché par l’OM dans sa quête d’un attaquant pour renforcer son secteur offensif. Rudi Garcia a récemment confirmé l’intérêt, en son temps resté sans suite, de l’ Olympique de Marseille pour le joueur de Chelsea. L’intéressé s’explique.

Pourquoi Olivier Giroud refuse-t-il les clubs français ?

Courtisé par plusieurs clubs français, Olivier Giroud a tour à tour opposé une fin de non-recevoir aux dirigeants chargés de le contacter. L’OM a fait une tentative du temps de Rudi Garcia. Le technicien, aujourd’hui en poste à l’Olympique Lyonnais, a confessé dans “Téléfoot” avoir personnellement contacté le joueur lorsqu’il était encore en poste sur le Vieux Port, mais sans succès. Après l’Olympique de Marseille, l’OL a aussi essayé de recruter l’international français la saison passée sans plus de réussite. Olivier Giroud a donné les raisons de ses différentes réponses négatives et sa décision de rester à Londres où tout n’a pas toujours été simple pour lui.

L'OL n'avait aucune chance, l'OM paie la notoriété de la Ligue 1

Évoquant l’intérêt passé de l’OM pour ses services, l’actuel buteur de Chelsea a expliqué qu’il n’avait pas envie de revenir en France. Idem pour l’Olympique Lyonnais et les Girondins de Bordeaux même s’il avait une raison particulière à son refus d’aller à Lyon. Dans les colonnes du journal Le Progrès, Olivier Giroud a expliqué qu’il a refusé d’aller à l’OL à cause de Karim Benzema. L’attaquant du Real Madrid et lui sont sans cesse comparés par des supporters lyonnais qui ne manquent pas d’agressivité envers lui. Aller jouer à Lyon et y ramener sa famille serait prendre des risques de subir des désagréments au quotidien.