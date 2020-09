LOSC : Marc Ingla recalé au conseil d'administration de la LFP

Le LOSC ne sera pas représenté au sein de la prochaine mandature de la Ligue professionnelle de football. Marc Ingla, le directeur général du Lille OSC, ne fera pas partie des représentants de la Ligue 1 au sein de la LFP.

Marc Ingla pas retenu, le LOSC pas représenté à la LFP

Ce jeudi était jour d’élection à la Ligue de football professionnel. La LFP devait notamment désigner les nouveaux représentants de la Ligue 1 et de la Ligue 2 au sein de son conseil d’administration. Le LOSC n’aura pas de représentant au sein de ce nouveau bureau, Marc Ingla n’ayant pas été retenu parmi les huit dirigeants désignés par la Ligue. Comme le directeur général du LOSC, le président du SCO Angers Saïd Chabane n’a pas été retenu. Les nouveaux représentants des clubs de Ligue 1 sont Jaques-Henri Eyraud (OM), Nasser al-Khelaïfi (PSG), Laurent Nicollin (Montpellier), Jean-Pierre Caillot (Reims), Waldemar Kita (Nantes), Loïc Féry (Lorient), Jean-Pierre Rivère (Nice) et Oleg Petrov (Monaco). Francis Graille (Auxerre) et Pierre-Olivier Murat (Rodez) ont été désignés pour la Ligue 2.

Vincent Labrune nouveau président de la LFP

Dans la soirée, la LFP a également annoncé l’élection de Vincent Labrune à la présidence du conseil d’administration. L’ancien président de l’OM a battu Michel Denisot et succède à Nathalie Boy de la Tour, non candidate, à la tête de la Ligue. Le nouveau patron de l’instance a indiqué que Didier Quillot ne sera plus le directeur général de la LFP.