ASSE Mercato : Avenir de Wesley Fofana, Puel clôt le débat

Claude Puel, le manager général de l’ ASSE, persiste et signe. Wesley Fofana ne quittera pas l’AS Saint-Étienne cet été selon lui ! Il confirme ainsi officiellement son véto évoqué précédemment.

ASSE : Puel, Wesley Fofana « est dans le bon club... »

Les patrons de l’ASSE ont reçu un message clair de la part de Claude Puel concernant l’avenir de Wesley Fofana. Il n’est pas question de transférer le jeune joueur cet été, selon l’entraineur des Stéphanois. Pour ce dernier, le « débat » sur le futur du jeune défenseur central est désormais « clos ». « Pour moi, il n'y a pas débat. J'ai fait plusieurs fois le point avec lui… Il est bien à l’AS Saint-Étienne et il restera à Saint-Étienne », a-t-il déclaré en conférence de presse, ce jeudi. Wesley Fofana « est encore en apprentissage et il doit encore gagner en maturité », selon les explications de Claude Puel. Le technicien français estime en effet que le joueur de 19 ans formé à l’ASSE « est dans le bon club pour continuer tranquillement sa progression ».

Wesley Fofana très courtisé

Après sa brillante saison dernière en Ligue 1, Wesley Fofana est convoité par plusieurs clubs cet été. D’Arsenal à l’AC Milan, en passant par Leicester City, Everton ou encore le RB Leipzig. Le natif de Marseille a prolongé son contrat en avril 2020 et est désormais lié aux Verts jusqu’en juin 2024. Sa valeur sur le marché des transferts est estimée à 10 M€. Toutefois, l’ASSE n'ouvrira les négociations pour un éventuel transfert de l'arrière qu’à partir de 30 M€.