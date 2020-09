Ex- Stade brestois Mercato : Yoann Court vers la Ligue 2 ?

Libre depuis son départ du Stade brestois, Yoann Court aurait trouvé un nouveau point de chute. Le milieu offensif devrait s’engager avec un club de Ligue 2 dans les heures à suivre.

Yoann Court proche de signer en Ligue 2

Alors qu’un retour au Stade brestois était évoqué, Yoann Court ne va pas retourner au SB29. Le milieu de 30 ans va même évoluer un cran en dessous cette saison. L’Équipe assure en effet que le joueur va s’engager dans les prochaines heures avec le Stade Malherbe de Caen. Le média sportif révèle que le joueur va signer un contrat de trois ans, plus une saison en option, avec le pensionnaire de Ligue 2. Un choix qui a de quoi surprendre, surtout quand on sait que le milieu offensif était sur les tablettes de certaines formations de l’élite comme le FC Nantes et le promu lensois.

D’autres renforts de Ligue 1 attendus à Caen ?

Outre Yoann Court, Pascal Dupraz devrait accueillir d’autres renforts en provenance de Ligue 1. Téléfoot révélait un intérêt du SM Caen pour Alexandre Mendy. L’attaquant de 26 ans entre dans la dernière année de son contrat chez les Girondins de Bordeaux. Comme lui, son coéquipier Mexer serait également dans le viseur de Caen. Le club normand voudrait s’offrir le défenseur central mozambicain dans le cadre d’un prêt. À noter que les deux joueurs ne semblent pas entrer dans les plans de Jean-Louis Gasset. Le nouveau coach de Bordeaux n’a pas fait appel à eux depuis le début du championnat.