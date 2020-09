OM : Mauvaise nouvelle, décès du supporter Bertrand-Kamal

L’ OM a été endeuillé par une triste nouvelle tombée dans la nuit de mercredi à jeudi : la mort de Bertrand-Kamal. L’Olympique de Marseille a présenté ses condoléances aux proches et à la famille de l’illustre disparu.

L’ OM attristé par le décès de Bertrand-Kamal

La grande famille olympienne est en deuil. Bertrand-Kamal, supporter des Marseillais, est décédé des suites d’un cancer à l’âge de 30 ans. Ce jeudi, via son compte Twitter, le club olympien a présenté ses condoléances. « L'Olympique de Marseille présente ses plus sincères condoléances aux proches et à la famille de Bertrand-Kamal », a en effet posté la formation marseillaise.

Qui était Bertrand-Kamal ?

Candidat de la nouvelle saison de Koh Lanta, Bertrand-Kamal était membre de la tribu de l’Est dans le programme présenté par Denis Brogniart. Animateur sportif dijonnais, il était également un passionné de l’OM et membre des Winners 1987. Dans son message de condoléances, l’Olympique de Marseille n’a d’ailleurs pas manqué de saluer le « fidèle supporter du club phocéen et membre des Winners 1987 ». Plusieurs supporters de l’OM ont également présenté leurs condoléances sur les réseaux sociaux. Bertrand-Kamal ne sera jamais oublié par la grande famille olympienne.