OL : Conseils d'Aulas à Labrune, nouveau président de la LFP

Élu président de la LFP ce jeudi, Vincent Labrune a reçu les premiers conseils de Jean-Michel Aulas, patron de l’Olympique Lyonnais.

« Vincent Labrune devra faire ses preuves », selon Aulas

C’est bien Vincent Labrune qui a été élu président de la Ligue de football professionnel (LFP), à l’issue de l’assemblée générale de l’instance, ce jeudi 10 septembre. Jean-Michel Aulas a félicité le successeur de Nathalie Boy de la Tour, tout en lui prodiguant de sages conseils. « Vincent devra faire ses preuves », car « ce ne sera pas facile pour lui, en étant élu avec 45 % des voix », selon le dirigeant, dans L'Equipe. Il faut préciser que l’ancien président de l’OM a été élu par 15 voix contre 10 pour son adversaire Michel Denisot. Il n’a donc pas obtenu la majorité absolue lors de l’élection. Jean-Michel Aulas a donc invité Vincent Labrune à rallier ceux qui n’ont pas voté pour lui et les indécis. « C'est un résultat qui demande beaucoup d'humilité et de capacité à renverser les indécis et ceux qui n'étaient pas obligatoirement dans ce sens-là », a conseillé le président de l’OL, qui soutenait par ailleurs Michel Denisot.

Jean-Michel Aulas partisan de Michel Denisot

Jean-Michel Aulas et Vincent Labrune n'avaient pas forcément de bons rapports du temps où ce dernier était président de l'Olympique de Marseille (2011-2016). Le premier avait traité le second de « guignol », à l'issue du très électrique OM - OL (1-1) au Vélodrome, en septembre 2015. « Je n'oublie jamais, mais je sais être tout à fait ouvert à toutes les compétences. [...] Je trouvais que la candidature de Michel Denisot était une chance pour la Ligue, car c'est un homme droit », a déclaré Jean-Michel Aulas.