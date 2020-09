AS Monaco Mercato : Signature imminente d'un nouveau gardien

L’AS Monaco serait sur le point de recruter un nouveau gardien. Il s’agit de Vito Mannone, libre de tout contrat depuis son départ de Reading (Championship).

AS Monaco : Vito Mannone sur le point de débarquer

Pour retrouver les premiers rôles en Ligue 1 cette saison, l’AS Monaco réalise un mercato mouvementé. Après s’être renforcé en défense (Axel Disasi et Caio Henrique) et en attaque (Kevin Volland et Anthony Musaba), l’écurie de la Principauté serait sur le point de signer un gardien. D’après Gianluca Di Marzio, journaliste de Sky Sports, pour assurer ses cages cette saison, l’AS Monaco serait en passe de signer Vito Mannone, sans club depuis son départ de Reading après un passage de 6 mois à Esbjerg (D1 danoise). Le dernier rempart italien de 32 ans devrait passer sa visite médicale ce jeudi et sa signature pour un contrat de 2 ans devrait suivre au plus tard demain vendredi.

Deux gardiens recrutés cet été par les Monégasques ?

Le poste de gardien n’est cependant pas le secteur dégarni de l’AS Monaco. En effet, cet été, les recruteurs monégasques ont déjà signé Radosław Majecki contre une enveloppe de 7 millions d’euros. Le club de la Principauté a donc deux gardiens, en comptant Benjamin Lecomte, le titulaire au poste. En cas de signature de Vito Mannone, le club du Rocher se retrouvera avec trois portiers. Mais le plus surprenant, ce sera d’avoir recruté deux gardiens lors de ce mercato estival. A noter que la future probable recrue monégasque, également passée par Arsenal, aurait aimé retrouver la Serie A.