PSG - RC Lens : De grosses surprises dans le XI de Tuchel

Champion de France en titre, le PSG signe son retour en Ligue 1 ce jeudi face au RC Lens. Privés de plusieurs cadres, Thomas Tuchel doit composer avec un effectif largement remanié.

Un PSG surprise contre le RC Lens

Le XI de Franck Haise :

Le XI de Thomas Tuchel :













Le Paris Saint-Germain dispute son premier match de Ligue 1 ce jeudi sur la pelouse du RC Lens. En l’absence de plusieurs cadres de son effectif,propose un 4-3-3 avec plusieurs surprises. Troisième dans la hiérarchie des gardiens, Marcin Bulka va garder les cages parisiennes.remplace Marquinhos dans l’axe de la défense. Au milieu, Idrissa Gueye retrouve son poste de sentinelle. Ander Herrera et Marco Verratti sont les deux relayeurs.sera l’avant-centre du PSG contre le promu lensois. L’attaquant de 18 ans est accompagné sur les ailes par Julian Draxler et Pablo Sarabia. Côté lensois, Franck Haise a laissé Jonathan Clauss sur le banc. Le latéral recruté cet été signe son retour dans le groupe après avoir été testé positif au coronavirus. Les recrues Facundo Medina, Loïc Badé, Issiaga Sylla, Gaël Kakuta et Ignatius Ganago démarrent d’entrée contre le PSG. À noter l’ absence de Seko Fofana , arrivé cet été en provenance de l’Udinese.Leca – Medina, Badé, Gradit, Sylla – Doucouré, Pérez, Michellin, Kakuta – Banza, GanagoBulka – Bernat, Kurzawa, Kimpembe, Kehrer – Gueye, Verratti, Herrera – Draxler, Sarabia, Kalimuendo