Angers SCO Mercato : Angelo Fulgini prolonge son contrat (Off)

Angelo Fulgini a prolongé son contrat à Angers SCO pour deux saisons, ce jeudi. Ciblé un temps par l’ASSE, il avait ouvert la porte à son départ de l’Anjou.

Angers SCO : Angelo Fulgini rempile jusqu’en 2023

Alors qu’il lui restait un an de contrat à Angers SCO, Angelo Fulgini a rempilé de deux saisons supplémentaires, après plusieurs mois d’hésitation et de négociations. D’après les informations de Ouest-France, le SCO et le milieu de terrain ont enfin trouvé un terrain d’entente pour la prolongation de leur bail. Ainsi, Angelo Fulgini a paraphé un nouveau contrat ce jeudi et est désormais lié aux Angevins jusqu’en juin 2023. Le joueur natif d’Abidjan (Côte d’Ivoire) était courtisé par l’AS Saint-Étienne et des clubs étrangers, dont le Dynamo Moscou. Angers SCO a flairé le mauvais coup et a blindé le contrat du joueur de 24 ans.

Fulgini, 90 matchs, 9 buts et 9 passes décisives avec le SCO

Formé à Valenciennes FC, Angelo Fulgini évolue sous les couleurs Noir et Blanc depuis juillet 2017. Il avait été acheté à 1,4 M€ au club nordiste. Sa cote actuelle est de 7 M€, selon le site spécialisé Transfermarkt. En trois saisons, il a pris part à 90 matchs, toutes compétitions confondues, avec l’équipe de Stéphane Moulin. Le milieu de terrain marque 9 buts et 9 passes décisives à son compteur avec le Sporting Club de l’Ouest.