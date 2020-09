OM Mercato : Emmanuel Dennis, un très beau coup de Marseille ?

Emmanuel Dennis, l’attaquant nigérian du Club Bruges KV, pourrait signer à l’ OM ce mercato estival ? Pablo Longorai et ses collaborateurs sont aux trousses du joueur de 22 ans pour qui les grandes manœuvres sont lancées par l’ Olympique de Marseille.

Emmanuel Dennis, c'est beaucoup plus sérieux pour l' OM

Toujours à la recherche d’un buteur pour ce mercato estival, l’ OM a fini par débarquer sur la piste Emmanuel Dennis. L’attaquant nigérian formé au Football College de Abuja a évolué à Zorya avant de signer au Club Bruges KV la saison 2017. En 102 matchs toutes compétitions en Belgique, l’attaquant de 1,74m a marqué 28 buts. International nigérian depuis 2019, il compte 2 sélections. Pablo Longoria, le directeur sportif de l’ Olympique de Marseille, l’a ajouté à sa liste de cibles. Même s’il n’y a pas encore d’offre et pas d’accord non plus, le club phocéen affirme son intérêt pour le joueur. Selon Manu Lonjon, l’ OM n’est pas juste intéressé par le joueur. Le club phocéen serait sérieusement sur la piste menant à Emmanuel Dennis. Des renseignements ont été pris par les dirigeants sur les conditions financières pour son transfert, le niveau d’avancement des négociations avec les autres clubs, les conditions salariales pour le recruter ainsi que sur la base des négociations. Le Club Bruges KV a été également sondé sur les conditions financières de son transfert. Il n’y aurait cependant pas encore d’offre concrète à ce stade du dossier.

L' Olympique de Marseille sortira-t-il 16M€ ?

Manu Lonjon valide sans réserve le profil d’ Emmanuel Dennis. selon lui, l’ OM réaliserait un « très gros coup » s’il arrive à recruter l’attaquant nigérian, présenté comme joueur très prometteur. Comme dans ces autres dossiers, l’ Olympique de Marseille va être confronté à un souci financier. Même si le Club Bruges KV a acheté son attaquant seulement 1,3 million d’euros, il pourrait le vendre 16 millions d’euros cet été. C’est le prix auquel est estimé ce joueur sur le site Transfermarkt. Pablo Longoria, qui voyait l'Olympique de Marseille sortir les moyens en cas de trouvaille d'un joueur intéressant, est prévenu. Il n'aura plus qu'a sortir ses cartes pour enrôler le compatriote de l'ex-buteur lillois Victor Osimhen.