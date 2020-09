ASSE Mercato : Grosse surprise, Wesley Fofana file à Leicester

Pour une surprise, la demande faite par Wesley Fofana à la direction de l' ASSE en est une grosse. Le joueur veut quitter l' AS Saint-Étienne pour Leicester qui a déjà fait une offre pour le recruter. L'intérêt étant réciproque, le titi stéphanois demande l'ouverture de la porte de sortie à ses dirigeants pour rejoindre le club anglais.

Wesley Fofana ne veut plus rester à l' ASSE

L' ASSE ne s'attendait pas à un départ de Wesley Fofana ou a bien essayé de le faire croire. En fixant le prix du bon de sortie du défenseur franco-ivoirien à 30 millions d'euros, le club stéphanois pensait avoir sécurisé ce dernier. Il ne faut jamais jurer de rien dans le football puisqu'un club, loin d'être une formation de premier plan en Angleterre, a fait tomber la barrière fixée par les Verts. Leicester City a fait une proposition de 30 millions d'euros pour engager le jeune joueur de 19 ans. Le protégé de Claude Puel, évoquant cette proposition dans les colonnes de l'Équipe, a fait part de son envie de départ. Geoffroy-Guichard ne devrait logiquement plus le voir fouler sa pelouse cette saison 2020 - 2021.

La raison du départ du défenseur de l' As Saint-Étienne

Clairement attiré par la proposition financière arrivée sur la table des dirigeants de l' As Saint-Étienne ce mois de septembre 2020, Fofana s'est prononcé sans détour pour un départ. «[...] ma décision est prise : j'accepte une offre (celle de Leicester). Cette fois, je ne peux pas refuser. D'où je viens, des quartiers nord de Marseille et d'une famille pas aisée, ce n'est pas possible. Je serais fou de dire non à Leicester ", a très clairement expliqué le jeune défenseur au quotidien sportif. Cette position du joueur met fin aux rumeurs disant qu'il pourrait rester au club jusqu'à la fin de son contrat en juin 2024. L' ASSE doit se faire une raison, car la tête de Wesley Fofana semble déjà en Angleterre. "Ce contrat peut changer ma vie. Je dois protéger ma famille en la mettant à l'abri. L'aspect sportif et financier étant réunis, je suis obligé de dire oui", a-t-il martelé pour afficher son clair désir de faire ses valises dans les prochains jours.

Wesley Fofana - Claude Puel, c'est déjà la guerre ?

Saint-Étienne connait la décision du joueur. L'intéressé affirme au confrère être allé en personne croiser l'entraîneur Claude Puel pour lui faire part de sa décision d'accepter l'offre du club anglais. Comme à son habitude, Claude Puel n’aurait pas bien accueilli la nouvelle. Le coach, qui comptait sur le jeune défenseur, se serait montré fermé à la discussion. "Je suis allé voir le coach hier matin pour lui dire ce qui s'est passé, que je ne vais pas bien, et que je veux partir. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi à discuter de mes problèmes avec lui. Pas grave. Je me débrouille tout seul", a révélé le futur joueur de Leicester avant d’ajouter : "J'y suis habitué. Comme il était fermé à la discussion, on a parlé du sportif, pas de ma vie privée."

La direction du club stéphanois devra se faire une raison

L' As Saint-Étienne a très tôt fermé la porte d'un départ à Wesley. En fixant son prix de vente à au moins 30 millions d'euros, les Verts pensaient dissuader les prétendants du joueur au moins cette saison. Rien à faire puisque le talent de sa jeune pépite motive la sortie de chèques chez les clubs les plus inattendus outre-Manche. Claude Puel ne devrait pas pouvoir retenir le joueur puisque le club a grandement besoin d'argent. Retenir un joueur qui demande à partir et qui affiche une telle détermination publiquement devrait être impossible pour les Verts. Fofana s'est déjà retiré des réseaux sociaux à cause des réactions de certains supporters mécontents de sa décision. Il dit avoir récolté les premières insultes : "mercenaire", "traître", "d'enc..." en Inbox.