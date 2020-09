FC Nantes : Annonce de Christian Gourcuff sur son avenir

Arrivé au FC Nantes l’été dernier, Christian Gourcuff entre dans la dernière année de son contrat. Invité sur France 3 Loire jeudi soir, le coach des Canaris a fait une importante annonce concernant son avenir.

Christian Gourcuff lâche un indice de taille sur son futur

Christian Gourcuff entame sa deuxième saison sur le banc du FC Nantes. Au terme d’un premier exercice tronqué, les Canaris ont terminé à la 13e place de Ligue 1. Invité de l’émission « Une semaine en ballon » sur France 3 Loire, le technicien breton s’est livré sur son état d’âme au FCN. Il confie s’y sentir bien et se voit même finir sa carrière d’entraîneur à la Jonelière. « Le FC Nantes sera mon dernier club. Depuis que je suis là, je suis très heureux des relations avec la direction, mon staff, les joueurs et les supporters de façon générale […] Mes dernières années d’entraîneur, je ne veux pas m’emmerder », a indiqué l’entraîneur de 65 ans.

Une prolongation avant de raccrocher à Nantes ?

Sous contrat jusqu’en 2021, Christian Gourcuff vient d’entamer sa dernière année de contrat avec les Nantais. Un exercice débuté avec un nul et une victoire. Mais le technicien pourrait aller au-delà de son contrat à Nantes. Sur Téléfoot, Waldemar Kita avait fait part de son intention de prolonger le coach des Canaris. « L’histoire va se prolonger avec Gourcuff […] Nous nous entendons très bien et quand on se voit, on parle le même langage », avait assuré le président nantais. Reste donc à savoir si le principal intéressé voudra prolonger son bail.