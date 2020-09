PSG - OM : Le Montpelliérain Andy Delort a choisi son camp

Le PSG recevra l’OM dimanche (21h) lors de la 3e journée de Ligue 1. Andy Delort, attaquant du Montpellier HSC, a dévoilé au micro de Téléfoot le nom du club qu’il voudrait voir remporter ce premier Classique de la saison 2020-2021.

PSG-OM : Andy Delort souhaite une victoire des Marseillais

Le Montpelliérain rancunier envers Neymar et Leandro Paredes ?













Le Classique PSG- OM délie les langues, même celles des joueurs qui n’évoluent dans aucune des deux formations. C’est notamment le cas du buteur du Montpellier HSC Andy Delort. Invité à pronostiquer le résultat du choc, le joueur héraultais a déclaré : « Je ne sais pas si mes deux copains de Paris vont jouer, mais j'espère que Marseille va gagner quand même. » Mais qui sont « les deux copains de Paris » de l’international algérien ?Andy Delort n’a pas pointé ces deux Parisiens par hasard. Il s’agit de deux Parisiens avec qui le buteur héraultais a du mal à s'entendre. Fin décembre 2019 , alors que le Montpellier HSC recevait le Paris Saint-Germain, le Pailladin et Neymar s’étaient accrochés dans les vestiaires du stade héraultais. L’Algérien reprochait un manque de « respect » et trop de chambrage au Brésilien. En janvier 2020, avant le match retour, Andy Delort s’était encore attaqué à Neymar et avait ajouté Leandro Paredes. « Le pire à Paris, c'est Paredes. C'est incroyable comment il parle. Il insulte tout le monde sur le terrain. Et pourtant, il s'appelle Paredes. Pas Neymar... », avait lancé le Montpelliérain. En guise de réaction, les deux Parisiens avaient posé, tout joyeux, avec le maillot héraultais estampillé d'Andy Delort à la fin de la rencontre.