Mercato PSG : Barça, Leonardo travaille sur un gros deal

Leonardo, le directeur sportif du PSG, prépare un gros coup avec la star du Barça Leo Messi. Le brésilien rêve toujours de faire venir l’Argentin au Paris Saint-Germain malgré la décision qu’il a prise de rester au FC Barcelone jusqu’à la fin de la saison.

Mercato PSG : Leonardo lance les grandes manoeuvres pour Messi

Le PSG était avec Manchester City les deux clubs en lice pour recruter Lionel Messi. Si le duel des riches n’a finalement pas eu lieu à cause de la fermeté du FC Barcelone à obtenir 700 millions d’euros de la clause libératoire de ce dernier, chaque état major des deux clubs continue d’affuter ses armes. Pep Guardiola espère toujours être rejoint par son ancien joueur au FC Barcelone, ce qui ferait prendre une tout autre dimension au projet sportif qu’il pilote à Manchester City. Une proposition de contrat est elle aussi en ébauche chez les Cityzens. Idem pour le Paris Saint-Germain qui ne compte rien lâcher de ce dossier.

Kylian Mbappé vers le Real Madrid ?

En effet, Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. L’attaquant international français n’a toujours pas prolongé son contrat et cela inquiète sérieusement la direction du PSG. Neymar est dans le même cas de figure, mais l’effondrement du projet sportif du Barça rassure un peu plus les responsables parisiens. Cependant, le brésilien attend de voir comment sera améliorée l’équipe francilienne avant de prolonger. Leonardo qui l’a compris est convaincu que Neymar restera à Paris en cas de signature de Lionel Messi. Après avoir récemment avoué des contacts avec l’Argentin au plus fort de la crise au FC Barcelone, il travaille maintenant à convaincre les propriétaires du Paris Saint-Germain sur les moyens à mettre à sa disposition pour mener son opération.

Il se dit que le PSG devrait transmettre une offre importante à Lionel Messi dès le mois de janvier prochain afin qu’il puisse rejoindre Neymar à Paris en fin de saison 2021. Une offre salariale et une grosse prime à la signature sont évoquées.