PSG : Battu à Lens, Marco Verratti va se venger sur l’OM

Vaincu à Lens (1-0) jeudi soir, le PSG reçoit l’OM dimanche (21h) pour le premier Classique de la saison. Pour Marco Verratti, le Paris Saint-Germain doit battre le rival héréditaire pour faire plaisir à ses supporters.

Un début de saison compliqué pour le PSG

Après le report de son premier match de Ligue 1 en raison de sa participation en Ligue des champions, le PSG a fait son entrée dans le championnat face au RC Lens, hier jeudi pour le compte du match en retard de la 2e journée. Avec un effectif très diminué par le coronavirus, le Paris Saint-Germain n’a pas pu réaliser de miracle sur la pelouse du stade Bollaert-Delelis. Le RC Lens s’est imposé 1 à 0. C’est une entrée ratée pour le club francilien, composé de stars et ogres de Ligue 1 depuis l’arrivée de QSI en 2011. Conscient que cette défaite lors de son entrée en lice ne renvoie pas une bonne image de l’écurie parisienne, Marco Verratti promet de rétablir rapidement la situation.

Marco Verratti attend l’ OM de pied ferme

Après sa défaite à Lens, le PSG affrontera l’OM dimanche en clôture de la 3e journée de Ligue 1. Marco Verratti, qui a déjà participé à plusieurs Classiques, sait que c’est le match à ne pas perdre, quel que soit l’effectif que vont présenter les Parisiens. Mais pour accroître ses chances de battre l’OM, le milieu de terrain italien estime que le PSG ne doit pas reproduire la même prestation que face au RC Lens. « Il faudra faire plus (que face à Lens, ndlr) », a-t-il prévenu au micro de C+. Pour l’ancien joueur de Pescara Delfino, les Parisiens doivent vaincre l’adversaire héréditaire pour le plaisir de leurs fans. Il a expliqué que le Paris Saint-Germain « doit montrer plus pour gagner contre Marseille, parce que l'on sait que ce match est important pour les supporters ». D’ailleurs, Marco Verratti estime que les Parisiens sont heureux de jouer contre l’Olympique de Marseille après la défaite à Lens, car c’est un match qui leur « tient à cœur ». Les Olympiens sont prévenus.