RC Lens : Haise livre le secret de la victoire sur le PSG

Le RC Lens a infligé une défaite au PSG (1-0) lors du premier match du vice-champion d’Europe. Franck Haise savoure la victoire de son équipe et livre le secret de ce succès.

RC Lens : « les réglages effectués à la pause », la clé de la victoire

Grâce à un but d'Ignatius Ganago, le RC Lens a battu le PSG privé de ses joueurs importants. De plus, le jeune gardien de but des Parisiens a facilité la tâche au Racing Club. En effet, c’est sur une boulette de Marcin Bulka que la recrue estivale des Lensois a marqué l’unique but (1-0, 57e). Franck Haise est heureux pour son équipe qui signe ainsi sa première victoire en Ligue 1, mais surtout sur le champion de France et finaliste de la Ligue des champions. « Battre le finaliste de la Ligue des Champions, ça fait plaisir », s’est-il réjoui en conférence de presse. « Je ne peux qu’être fier de mon groupe et des supporters. On a vraiment apprécié leur soutien, c’était très fort », a commenté Franck Haise. Dans son analyse sur le match, le coach du RC Lens avoue qu’il « savait que ce serait compliqué, notamment dans la possession, mais que son équipe avait des arguments à faire valoir ». La victoire des Sang et Or a été possible grâce aux « réglages effectués à la pause » par leur coach. « Il fallait de nouveau défendre en avançant, pour mettre une pression plus constante. Cela nous a permis de desserrer un peu l’étreinte. […] On a quand même réussi, par séquences, à récupérer des ballons plus haut et encore plus en seconde », a expliqué Franck Haise.

Le Racing Club est 12e, devant le PSG

Le Racing Club est 12e de Ligue 1 après sa victoire sur le PSG, en attendant son match de la 3e journée contre l'autre promu, le FC Lorient, dimanche (15h). Quant aux Parisiens, ils sont 17es et ont un match en moins, contre le FC Metz. Il faut rappeler que l'équipe de Thomas Tuchel était privée de ses stars et joueurs décisifs : Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Marquinhos, Keylor Navas, Leandro Paredes et Mauro Icardi, tous testés positifs à la covid-19 et isolés du groupe.