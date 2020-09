FC Nantes Mercato : Une tendance se dégage pour Thomas Basila

Les doutes sur l’avenir de Thomas Basila avec le FC Nantes semblent se lever avec le départ de Molla Wagué. L’heure ne serait plus à un transfert du jeune défenseur central.

Thomas Basila parti pour rester au FC Nantes

Sauf surprise, Thomas Basila devrait au moins aller au bout de son contrat avec le FC Nantes. Le bail du défenseur central nantais expire dans un an. Ces dernières semaines, le flou entourait son avenir chez les Canaris. Mais il semble que le récent départ de Molla Wagué (prêté avec option d’achat) à l’Amiens SC change la donne. Avec le départ du défenseur malien, Christian Gourcuff ne compte plus que quatre défenseurs centraux de métier. Et le coach du FCN ne veut plus se retrouver en manque à ce poste comme la saison dernière suite à la blessure de Nicolas Pallois. Cette fois, l’entraîneur nantais dispose de doublures (Basila et Castelletto) pour ses titulaires (Pallois et Girotto).

Une prolongation en vue pour Basila ?

Avec cette nouvelle configuration, un départ de Thomas Basila du FC Nantes n’est plus à l’ordre du jour. Le défenseur de 21 ans ne manquait pourtant pas de prétendant. Son nom était notamment associé au Stade brestois. Des formations anglaises et allemandes étaient également sur le coup. Du côté de la direction nantaise, on étudie désormais la possibilité de voir Basila arborer le maillot des Canaris au-delà de 2021. Philippe Mao révélait récemment son envie de prolonger le contrat du jeune défenseur. Le coordinateur sportif du FCN assurait à Ouest France avoir transmis une offre au joueur.