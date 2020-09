Bordeaux Mercato : Une confirmation tombe pour Toma Basic

Malgré son début de saison prometteur, Toma Basic pourrait quitter les Girondins de Bordeaux d’ici la fin du mercato. L’entourage du joueur ouvre en effet la porte à son départ.

Départ en vue pour Toma Basic des Girondins de Bordeaux

Buteur lors du dernier succès (0-2) des Girondins de Bordeaux, Toma Basic ne devrait pas aller au terme de la saison avec le FCGB. À deux ans de la fin de son contrat, le milieu de terrain croate pourrait quitter le club au scapulaire dans les semaines à venir, chose que vient de confirmer son agent. Dans les colonnes de L’Équipe, Adrian Iliaj a assuré qu’il fera « tout » pour que son poulain parte en cas d’offre satisfaisante. « S’il y a une offre qui répond aux attentes du club et qui permet à Toma d’aller plus haut, je ferai tout pour qu’il parte […] Si on le fait partir, ce sera pour un montant qui interdit à Bordeaux de dire non », a indiqué l’agent du Croate.

Quelle destination pour Basic ?

Considéré comme l’un des joueurs les plus « bankables » de l’effectif bordelais, Toma Basic a notamment des touches en Italie. Le milieu de terrain est sur les tablettes de l’AC Milan. Mais le club lombard n’a pas encore formulé d’offre pour le joueur de Bordeaux. Une proposition du Milan semble même désormais hypothétique après le transfert de Sandro Tonali. Outre les Rossoneri, un intérêt de l’Atalanta Bergame a souvent été évoqué. France Bleu Gironde rappelle que la direction des Girondins avait décliné une offre du dernier 3e de Série A en hiver. La Dea proposait 10 millions d’euros pour Basic.