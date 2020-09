ASSE Mercato : Puel justifie le départ de Loïs Diony à Angers

L’ ASSE a cédé Loïs Diony à Angers SCO. Claude Puel estime que c’est bien pour l’attaquant, car il était en difficulté à l’AS Saint-Étienne depuis son arrivée à l'été 2017.

ASSE : Puel, « Loïs Diony n'a pas trouvé son rythme de croisière... »

Loïs Diony a quitté l’ASSE sous la contrainte. Il avait été prêté à Bristol City six mois après son arrivée dans le Forez et était poussé dehors depuis 2018. Alors que son contrat finissait le 30 juin 2021, l’attaquant a rejoint Angers SCO pour 3 ans. Ne parvenant pas à transférer le joueur en manque de réussite, l’AS Saint-Étienne l'a libéré de sa dernière année de contrat selon L'Équipe. Claude Puel, qui ne comptait pas sur l’avant-centre de 27 ans, n’a pas de doute que partir de l’AS Saint-Étienne était la meilleure solution pour ce dernier. « Loïs Diony n'a pas trouvé son rythme de croisière à l'AS Saint-Étienne. Comme tous les joueurs, il a besoin de s’exprimer et d'avoir du temps de jeu pour reprendre le cours de sa carrière », a expliqué l’entraineur des Stéphanois, en conférence de presse.

Diony « sait pourquoi ça n’a pas fonctionné avec l'AS Saint-Étienne »

L’ancien buteur du Dijon FCO n’est pas de l’avis du technicien français. Il estime que l’ASSE ne l’a pas véritablement mis dans les conditions souhaitées, afin de lui permettre d’être décisif. « Je sais pourquoi ça n’a pas fonctionné avec Saint-Étienne. Et je suis convaincu qu’Angers SCO va me permettre de me relancer », a déclaré l’ancien joueur des Verts, sur le site internet du club de l’Anjou. Loïs Diony a confié ensuite qu’il est « très heureux de rejoindre le SCO, convaincu qu’il y a tout ce qu’il lui faut » pour s’épanouir.