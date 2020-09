OM Mercato : Les vérités de Payet sur le mercato estival

Cet été, l’ OM n’a pas encore vendu, mais est déjà parvenu à signer quelques joueurs. De quoi rassurer Dimitri Payet sur les chances de l’Olympique de Marseille de finir sur le podium en fin de saison.

OM : aucune vente cet été ?

Cette absence de vente de joueurs est assez surprenante, surtout que plusieurs observateurs avaient annoncé que l’Olympique de Marseille serait obligé de vendre pour équilibrer ses comptes et éviter des sanctions du fair-play financier. De son côté, Dimitri Payet se dit satisfait parce que le club olympien n’a pas encore enregistré de départ. « Le grand point positif c'est qu'il n'y a pas de départ. On va rester sur une ossature de deux ans », s’est félicité le Réunionnais ce vendredi en conférence de presse. Même les joueurs annoncés sur le départ ne sont pas encore partis (Kostas Mitroglou, Kevin Strootman, Maxime Lopez, Christopher Rocchia et Valère Germain). Et rien ne garantit qu’ils partiront, tant les offres sont rares. L’ancien Hammer estime qu’en gardant longtemps son ossature, l’ OM s’offre plus de chances de faire un bon parcours cette saison.

Dimitri Payet satisfait du recrutement

Sans avoir vendu, l’ OM est parvenu à signer le milieu défensif Pape Gueye (fin de contrat avec Le Havre AC), le défenseur central Leonardo Balerdi (prêté par le Borussia Dortmund) et le latéral gauche Yuto Nagatomo (fin de contrat avec Galatasaray). Pour Dimitri Payet, il s’agit d’ « un recrutement intelligent » d’autant qu’en raison de la crise financière causée par la situation sanitaire, les recruteurs olympiens visaient des joueurs en fin de contrat ou des prêts. De plus, ces trois recrues sont « des joueurs de qualités ». Au final, le milieu offensif estime qu’en gardant ce groupe, l’Olympique de Marseille « peut être candidat au podium ».