ASSE Mercato : Yann M'Vila en visite médicale en Grèce

Indésirable à l'ASSE, Yann M'Vila est arrivé en Grèce ce vendredi pour y passer la visite médicale préalable à la signature de son contrat avec l’Olympiakos Le Pirée.

ASSE : Yann M'Vila transféré à l'Olympiakos pour 4,5 M€ ?

Après Loïs Diony cédé à Angers SCO, l’ASSE est sur le point de se débarrasser de Yann M'Vila, un autre indésirable de Claude Puel. Le milieu de terrain a débarqué en Grèce, précisément à Athènes. Il y passera la traditionnelle visite médicale avant de s’engager avec l’Olympiakos Le Pirée. Le joueur de 30 ans devrait signer un contrat de 3 saisons avec La Légende, si les tests physiques et médicaux ne révèlent aucun souci. D’après les indiscrétions de médias turcs, l’ASSE a trouvé un accord avec le club grec autour d’un montant de 4,5 millions d'euros nets et 1,5 million d’euros de bonus.

M'Vila part après deux saisons et demie à l'AS Saint-Étienne

Yann M'Vila avait déposé ses valises à l’AS Saint-Étienne en janvier 2018, après avoir résilié son bail avec le Rubin Kazan (Russie). Après une demi-saison réussie, il avait prolongé son contrat jusqu’en juin 2022, le 30 juillet 2018. Le natif d'Amiens a porté le maillot des Verts 91 fois et a marqué 3 buts en 2 saisons et demie. Après avoir joué en Ligue 1 (Stade Rennais et ASSE), en Russie (à Kazan), en Italie (Inter Milan) et en Angleterre (Sunderland AFC), l’ex-International Tricolore va découvrir le championnat grec. À noter que Galatasaray (Turquie) et Al-Jazira Club (Émirats arabes unis) étaient aussi intéressés par les services de Yann M'Vila.