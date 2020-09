FC Metz Mercato : Vincent Thill signe au Portugal (Off.)

Formé au FC Metz, Vincent Thill quitte définitivement le club mosellan. Le jeune milieu de terrain va poursuivre sa carrière au Nacional Madère au Portugal.

Le départ de Vincent Thill du FC Metz acté

Fin de l’histoire entre Vincent Thill et le FC Metz. Ce vendredi, Metz a annoncé le départ de son milieu de terrain au Portugal. Formé au club, le Luxembourgeois (29 sélections/3 buts) rejoint le Nacional Madère, promu en première division portugaise. Le milieu de terrain a signé un contrat de 4 ans avec la formation lusitanienne. À 20 ans, le milieu offensif va vivre sa première aventure à l’étranger. Ces deux dernières saisons, il avait été prêté au Pau FC (National) et à l’US Orléans. Il a terminé sa pige en Ligue 2 avec un but et deux passes décisives en 20 matchs, dont 13 en tant que titulaire.

Un transfert de Thill justifié ?

Présenté comme l’un des grands espoirs du FC Metz, Vincent Thill n’a jamais réussi à s’imposer chez les Grenats. Au total, le jeune milieu de terrain n’a disputé que six matchs sous les couleurs messines dont deux en Ligue 1. Le jeune luxembourgeois n’avait pas encore signé d’apparition cette saison avec son club formateur. Ecarté des plans de Vincent Hognon, Vincent Thill semblait condamner à un départ.