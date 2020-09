OM Mercato : Nouvelle sortie de Villas-Boas sur Mbaye Niang

L’ OM souhaite recruter un attaquant cet été pour épauler Dario Benedetto. La piste Mbaye Niang, attaquant du Stade Rennais FC, est revenue en force dans les médias ces derniers jours. André Villas-Boas, entraîneur de l’Olympique de Marseille, a évoqué à nouveau le dossier ce vendredi en conférence de presse.

André Villas-Boas enterre le dossier Mbaye Niang

Désireux de rejoindre l’ OM dès la première partie du mercato estival, Mbaye Niang avait fait des déclarations chocs. Il avait exprimé son amour pour le public de l’Orange Vélodrome et même assuré qu’il était prêt à diminuer son salaire pour faciliter son transfert. Des déclarations qui n’avaient toutefois pas convaincu André Villas-Boas qui ne voyait pas en l’attaquant rennais le profil recherché par l’Olympique de Marseille cet été. L’entraîneur marseillais avait donc fait une première sortie, expliquant que l’international sénégalais n’était pas un intérêt de l’écurie olympienne. Mais Mbaye Niang n’aurait rien perdu de son désir de quitter le Stade Rennais FC et la piste marseillaise a refait surface ces derniers temps. Pierre Ménès a même conseillé à André Villas-Boas de revoir sa position afin de tenter de signer l’ex-Milanais. La proposition du consultant de Canal+ n’a cependant pas dû convaincre le technicien portugais, toujours pas attiré par le Breton de 25 ans. « J'ai déjà dit que M’Baye Niang n'allait pas venir à l'OM », a rappelé le coach phocéen avant d’ajouter : « J'ai déjà dit quel type d'attaquant je voulais. » L'ancien Caennais ne rejoindra donc pas l’ OM cette saison.

Quelle recrue offensive pour l’ OM ?

Le dossier Mbaye Niang enterré, l’Olympique de Marseille « continue de chercher », mais « ce n'est pas encore clair ce qu'on peut faire », a expliqué André Villas-Boas. L’ OM multiplie les efforts et « Pablo Longoria… a essayé de faire venir un joueur ces dernières semaines mais… n'y est pas arrivé ». Le club marseillais espère toutefois « trouver la bonne cible », même si le Portugais avoue ne pas savoir « si ce sera possible cet été ». Les autres cibles olympiennes régulièrement citées ces derniers jours sont Emmanuel Dennis (Bruges), Borja Mayoral (Real Madrid) et El Bilal Touré (Stade de Reims). Mais les recruteurs marseillais seraient bien inspirés de rayer le nom du prodige rémois. Mathieu Lacour, directeur général du club champenois, a expliqué que le buteur ivoiro-malien de 18 ans n’avait pas de bon de sortie cet été.